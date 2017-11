Llevan ante Tribunal a uno por extorsionar a tenderos

Un presunto integrante de la pandilla “Los Aztecas” fue puesto ayer a disposición de un Tribunal de Control acusado de haber cobrado la “cuota” a los propietarios de dos tiendas de abarrotes.Los afectados señalaron que hace cinco años el ahora detenido, Jorge Armando Pérez Carrera apodado “El Travieso”, los extorsionó durante unos nueve meses y luego se retiró. Pero en julio pasado regresó a uno de los negocios y en octubre volvió al otro establecimiento a exigir dinero.Pérez Carrera fue arrestado junto con Korina Chávez y María Soledad Guerra Marines. Además en el vehículo en el que viajaban iban varios menores de edad. Ayer las femeninas no fueron puestas a disposición del Tribunal.En la audiencia judicial, realizada ayer, un agente del Ministerio Público (MP) señaló que la noche del jueves pasado se reportó que un hombre había ingresado a una tienda de abarrotes en la calle Santos Degollado de la colonia Obrera, para exigir el pago de una extorsión.Por lo que tres policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) fueron comisionados para atender el reporte y en la ubicación denunciada aseguraron a un hombre y a dos mujeres. Al someterlos a una revisión, a él presuntamente le encontraron cinco dosis de cocaína, mil pesos y un celular.El dueño de esa tienda, cuya identidad quedó bajo reserva, señaló en entrevista con los municipales que una persona que conocían como Jorge “El Travieso” había estado yendo a su negocio desde octubre pasado y afirmaba ser parte de la pandilla “Los Aztecas” para amenazarlo y a cambio obtener un lucro.Por lo que a las 21:55 horas se formalizó la aprehensión.Ayer el juez declaró legal la detención de “El Travieso” y le permitió al fiscal formular cargos legales en contra de Pérez Carrera. En esta etapa, el representante social acusó a Pérez que desde mediados del pasado mes septiembre había acudido a una tienda ubicada en la calle Santos Degollado de la colonia Obrera para amenazar de muerte a una persona identificada públicamente con las iniciales M. G. N. L.El fiscal dijo que “El Travieso” le advirtió a esa víctima que para no matar a su familia tenía que pagar “la cuota” y una semana después regresó para recoger mil 500 pesos; 15 días después volvió y obtuvo 800 pesos y el jueves pasado nuevamente se presentó para cobrar otros 500 pesos.El agente del MP también señaló que el pasado 12 de julio por medio de intimidación y amenazas de muerte a las víctimas identificadas de iniciales M. V. R., y J. M. F. O., dueños de otra tienda también establecida en la Santos Degollado, Pérez exigió diversas cantidades de dinero.El jueves pasado en ese negocio presuntamente “El Travieso” recibió 500 pesos.El fiscal clasificó los hechos como constitutivos del delito de extorsión y pidió la medida cautelar de prisión preventiva, la cual fue admitida por el juez de Control Lorenzo Villar Chavarría quien también programó la audiencia de vinculación o no a proceso para el próximo jueves.

