'Pifia' de MP deja libre a mujer acusada de golpear a hijos

Una mujer que presuntamente golpeó a sus hijos menores de edad, uno de ellos presenta una discapacidad, ayer fue puesta a disposición de un Tribunal de Control y quedó en libertad debido a un error cometido por una agente del Ministerio Público (MP) adscrita a la Fiscalía General del Estado (FGE) zona Norte.Además de este caso, el viernes pasado otro juez de Control dictó auto de no vinculación a proceso a favor de tres agentes ministeriales al concluir que el MP realizó una clasificación incorrecta.Ayer la fiscal Cecilia Tod Tirado omitió señalarle a un juez de Control a qué hora el MP recibió a la detenida Cindy Maribel S. M., y cuándo la puso a disposición del Tribunal. Datos que se consideraron necesarios para que se analizara si se respetaron las 48 horas que marca la ley.En su resolución, un juez dijo que no iba a suplir las deficiencias del MP y que por cuestión de respeto a los derechos humanos se declaraba ilegal la detención.Además le ordenó a la fiscal implementar medidas de protección para las víctimas luego de que la propia representante social le cuestionó al resolutor qué iba a pasar con los niños pues existe el riesgo de que sean revictimizados.En la audiencia pública efectuada ayer en la tercera sala de los juzgados locales al exponer los motivos por los cuales fue arrestada Cindy Maribel, la fiscal explicó que el jueves pasado aproximadamente a las 23:22 horas se recibió una llamada al 911 en la que se reportaba una riña familiar.Por lo que se generó el folio número 3825406 y a una vivienda ubicada en las calles Privada Francisco I. Madero y Quinta de la colonia División del Norte, fueron enviados dos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).Al llegar al lugar, la madre de Cindy les dijo a los agentes preventivos que momentos antes su hija había estado tomando alcohol en compañía de una sobrina y en el lugar también se encontraban sus nietos de 15 y 12 años de edad, respectivamente. La primera padece una discapacidad del lenguaje y al ver a su madre en ese estado se asustó.La denunciante también explicó que Cindy Maribel se enojó con la menor de 15 años y “se fue contra ella para golpearla”, le dio al menos un puñetazo en el rostro y al intervenir el otro menor Cindy presuntamente lo golpeó con un cinto.El esposo de la quejosa y otro familiar se metieron para llevarse a los adolescentes y evitar que Cindy continuara pegándoles.A las 23:47 horas del jueves pasado, los elementos de Seguridad Pública arrestaron a la madre, señaló la fiscal Tod Tirado al juez de Control para solicitar al juzgador que se declarara legal la aprehensión y retención.Pero en su turno, un abogado público penal le indicó al Tribunal que los datos aportados por la representante social eran insuficientes. El abogado no ahondó más para no advertir a la fiscal qué faltaba, pero el juez le preguntó a la agente del MP “algo más” y ella respondió que el arresto se efectuó porque hubo un señalamiento directo en contra de Cindy.El juez refirió que era necesario conocer a qué hora la mujer fue puesta bajo la responsabilidad del MP y a qué hora fue entregada al Tribunal para saber si se respetaron las formalidades del procedimiento y dado que se trataba de una audiencia para revisar la legalidad de la aprehensión.Fue entonces cuando la fiscal trató de aportar los datos que faltaban, pero el Tribunal ya no permitió que agregara información y expuso que al MP le corresponde justificar la detención y en el sistema penal acusatorio existe un control horizontal entre el MP y la defensa y los arrestados tienen derechos establecidos con la Constitución Mexicana.Ante de que acabara la diligencia, la fiscal Tod le pidió al juez que por lo menos impusiera medidas de seguridad a favor de los menores dado que existe el riesgo de que sean revictimizados.Pero el juez le contestó que esa actividad le corresponde a ella, dado que la carpeta de investigación aún no ha sido judicializada pues ni siquiera se declaró legal la aprehensión y menos se avanzó a formularle cargos a Cindy Maribel. Además el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) le otorga esa facultad al MP.El juez ordenó la inmediata libertad de la madre.

