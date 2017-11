Falta de juzgados federales atenta vs justicia expedita

La falta de juzgados penales federales del nuevo sistema en Ciudad Juárez atenta contra el principio de justicia pronta y expedita, señalaron abogados.Esta situación provoca que las familias de los detenidos tengan que absorber los costos de traslado a la ciudad de Chihuahua por la falta de un Centro de Justicia Penal aquí y además retrasa la impartición de justicia, coincidieron.Jorge Arturo Echavarría Cruz, integrante de la Federación Estatal Chihuahuense de Abogados, consideró que la existencia de un solo centro en el estado complica las cosas no sólo para los presuntos responsables, sino para los defensores y ministerios públicos.Desde su punto de vista, esta situación se debe a que el Poder Judicial de la Federación muestra resistencia al nuevo sistema.“Prácticamente, a un año de que se concluyen los expedientes del sistema tradicional aún siguen con la misma estructura y operando con los tribunales del sistema tradicional y sin que les interese que pasemos al otro capítulo de los juicios orales. Están reacios”, señaló.Para el abogado, a pesar de las gestiones hechas por los colegios de profesionistas en la materia, el Poder Judicial no parece querer atender estas demandas.Roberto Sáenz Huerta, abogado y académico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), dijo que las personas deben tener acceso inmediato a los tribunales que imparten justicia y las resoluciones deben ser lo más pronto posible, por lo que la falta de infraestructura en esta ciudad va contra ese principio.“Es evidente que se vulnera la justicia rápida, pronta y expedita porque el que las instancias judiciales no estén cercanas a la ciudadanía genera muchos costos tanto a las víctimas como a los parientes de los presuntos responsables”, señaló el académico.Para Sergio Conde Varela, abogado y representante de la asociación Patria Nueva, la Federación ha sido omisa ante los reclamos de Ciudad Juárez en este sentido, por lo que debe ofrecer una respuesta para garantizar la rapidez de la justicia. (Fernando Aguilar / El Diario)

