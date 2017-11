Recibirán sindicalizados de JMAS aguinaldo de 80 días

Empleados sindicalizados de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) recibirán 80 días de salario como aguinaldo, mientras que para los de confianza se reduce a la mitad, es decir, 40 días.La erogación de la descentralizada será de 44.5 millones de pesos, de acuerdo con el presidente, Jorge Domínguez Cortés.Los 44.5 millones de pesos que se gastarán en esa prestación, es una cantidad que supera la inversión en obra que la descentralizada realizó en todo el año pasado, que fue de 40 millones de pesos, de acuerdo con datos oficiales.La cantidad que recibirán los empleados adheridos al Sindicato de Empleados y Trabajadores al Servicio de Agua Potable y Saneamiento, es más de cinco veces lo que recibe cualquier trabajador no sindicalizado de empresas privadas.Para estos, la Ley Federal del Trabajo en su artículo 87 establece que tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre de cada año, equivalente a quince días de salario por lo menos, mientras que para los burócratas, la prestación se establece en base al contrato colectivo de trabajo firmado con la JMAS.La descentralizada tiene en total mil 600 trabajadores, de los que 330 son de confianza y el resto, se encuentra afiliado al Sindicato de Empleados y Trabajadores al Servicio de Agua Potable y Saneamiento.“El aguinaldo en la parte sindical se tiene que entregar (en una sola exhibición) a más tardar el 5 de diciembre mientras que los de confianza por cuestiones administrativas, lo recibirán también en las mismas fechas”, refirió Domínguez Cortés.Indicó que los aguinaldos no fueron adelantados como parte de la campaña del Buen Fin. “No se les adelantaron, hubiéramos querido hacerlo, pero no estaban listos los cálculos”, dijo.En los primeros meses de este año, la JMAS puso en la mesa de negociaciones con el Sindicato, la posibilidad de disminuir esa prestación a cambio de no recortar determinado número de personal, pero esa propuesta no se concretó, indican archivos periodísticos.• Agremiados80 días• De confianza40 días• Empresas privadas15 días

