Piden ayuda para estudio ante enfermedad desconocida

A sus 21 años, Arleth Reza enfrenta una enfermedad desconocida y la imposibilidad de hacer su vida normal debido a extenuantes dolores.Todo comenzó en junio cuando de uno de sus senos empezó a supurar una secreción y acudió al médico. Entonces el diagnóstico fue cáncer de mama.Inmediatamente le hicieron una biopsia, en la que se descubrió que no era cáncer, pero tampoco se sabía que era.En agosto le hicieron una cirugía por Mastitis, las primeras semanas de recuperación empezó a ver mejoría, pero luego los síntomas regresaron, esta vez en los dos senos.“He probado todos los antibióticos, me han dado medicina para hongos, nada ha resultado”, relató.De hecho, resultó alérgica al medicamento que le dieron para este último diagnóstico, y sufrió una dermatitis contra la que sigue luchando, aunado a los síntomas que ya presentaba.Arleth está por egresar de la carrera de Educación de la UACJ.Hace dos años murió su hermana de 17, quien tenía parálisis cerebral, y debido a ello la estudiante desarrolló una inquietud por aprender y ejercer la educación especial.Actualmente cursa el noveno semestre y sólo requiere de uno más para poder egresar y cumplir su propósito. Aunque cuenta con calificaciones de excelencia (9.7 promedio general), éstas se están viendo afectadas debido a las faltas.“Estoy en Ciudad Universitaria y no puedo manejar, y es difícil que alguien me lleve hasta allá. He hablado con mis maestros y voy sólo cuando es muy necesario”, dijoAdemás, trabaja en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, en donde se encuentra incapacitada desde hace 2 meses.Al no tener un diagnóstico certero es muy difícil para los doctores seguir una secuencia de su caso, por lo que su esperanza ahora es un estudio para ver el estado de sus células (rango AA/EPA), mismo que sólo se hace en Canadá.“Tiene un costo más elevado pero me dieron esta semana para respetar el precio. En tres semanas me darían la cotización exacta del tratamiento a seguir, pero serían más de 8 mil dólares”, relató.Los medicamentos que toma le provocan nauseas, la mantienen débil y no puede reanudar sus actividades escolares y laborales próximamente.Con esta situación y los miles de pesos que ha gastado en medicinas y terapias, los gastos han sido mayores a sus ingresos y los de su familia.De momento la prioridad es conseguir los 400 dólares (más de 17 mil pesos) que necesita antes de que termine esta semana para hacerse los estudios antes mencionados, pues de lo contrario, estos serían aún más caros.En gofundme.com https://www.gofundme.com/cerfe3-medical-treatment o en su cuenta de tarjeta de nómina en la que le pueden depositar desde una tienda OXXO, 5579100181922251 del banco Santander