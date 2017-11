Protagonizan policías 2 accidentes viales

Policías estatales y un municipal protagonizaron ayer percances viales diferentes, en los que dejaron daños en un automóvil particular y hasta derribaron un semáforo.En el primer caso, tras pasarse un señalamiento de alto, agentes de la Policía Estatal Única (PEU) provocaron un choque en las calles Juan Balderas y Pablo Cuarón, en la colonia Francisco I. Madero.Los elementos responsables que ocasionaron el accidente a un costado del Centro Comunitario Francisco I. Madero, viajaban a bordo de la unidad 638, sin embargo, no se dieron a conocer sus nombres.Tras el impacto, no se reportaron personas lesionadas, sólo daños materiales, trascendió en el lugar de los hechos.Oficiales de Tránsito llegaron hasta la zona del impacto para elaborar el peritaje y deslindar responsabilidades.Más tarde, un agente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) resultó lesionado cuando la patrulla en que viajaba impactó y derribó un semáforo en la carretera Panamericana.Los agentes involucrados señalaron que el percance sobrevino cuando acudían a atender una emergencia, pero testigos los desmintieron señalando que iban a exceso de velocidad, lo que ocasionó que perdieran el control de la unidad que terminó impactada.En el lugar, un semáforo fue derribado, mientras que la unidad 516 sufrió daños en la parte frontal.El oficial herido fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja a un hospital privado. (Javier Olmos / El Diario / Con información de Lucio Soria)

