Arrestan a 6 por violencia familiar; 2 son mujeres

Cuatro hombres y dos mujeres fueron arrestados por delitos de violencia familiar y daños el sábado pasado. Una de las implicadas, intentó matar a su propia madre, mientras que otra golpeó a su ex novio por no darle dinero, refirió la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) en un comunicado.En las calles Senderos del Carmen y Senderos de Sevilla de la colonia Senderos de San Isidro una mujer denunció que tras llegar a casa su pareja sentimental en estado de ebriedad, fue víctima de constantes actos de agresión tanto físicos como verbales.Dijo a los uniformados que su esposo la ultrajó porque le pidió dinero para comprar comida, motivo por el cual fue arrestado Juan Antonio H. C., de 36 años.En hechos similares, José Ángel C. H., de 55 años, fue sometido por los policías en las calles Manganeso y Gradma, en la colonia México 68, debido a que le propinó varios golpes en el rostro a su pareja tras una discusión.Mientras que en las calles Rivera de la Colmera y Rivera de la Pradera, en el fraccionamiento Riveras del Bravo etapa 9, Rosa Isela S. G., de 17 años, fue llevada a una estación de Barandilla por agredir verbalmente a su madre biológica e intentar asfixiarla.El mismo sábado, la Policía detuvo a Martín J. C., de 30, por agredir brutalmente a su novia, además de quebrarle el vidrio lateral de su camioneta, una Ford Expedition gris, durante una discusión.Este hecho sucedió en las calles Quinta Angélica y Quinta Aurora, en el Fraccionamiento Quintas del Valle.En la calle Batalla de Cerro Gordo cruce con Batalla de Agua Sarca, fue detenido Ricardo C. L., de 38 años, debido a que agredió física y verbalmente a su pareja sentimental, tras un forcejeo.Y finalmente Isabel H. T., de 38, fue detenida en la calle Sierra Mojada de la colonia La Cuesta, debido a que fue acusada de golpear a su ex novio y quebrar los vidrios de su camioneta, por no darle dinero.La corporación refirió que todos los detenidos fueron consignados ante la autoridad correspondiente.