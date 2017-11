Clausuran negocios en Central Camionera

Cargando

Durante un operativo las direcciones de Comercio, Desarrollo Urbano y Protección Civil realizaron la clausura de ocho negocios y las máquinas de cobro en los sanitarios de la Central Camionera.Lo anterior se llevó a cabo justo un día después que se reactivó la recaudación por usar el estacionamiento de la terminal de autobuses.Funcionarios e inspectores de las direcciones mencionadas acudieron ayer a la central para hacer la revisión de los establecimientos que operan dentro de dicho inmueble.Conforme avanzaba la inspección y se pegaban las amonestaciones, los locatarios cerraban sus puertas.Leonel Ortega Cázares, encargado de regulación de la dirección de Comercio, informó que fueron clausurados un centro cambiario, dos restaurantes, tres abarrotes, uno de venta de dulces y otro más de recuerdos.Las causales para poner los sellos fueron diversas, principalmente por operar con licencia funcionamiento vencida. En este motivo se encontró que algunos funcionaban así pese a que el documento había expirado desde el año pasado.Entre otras causas está la falta de extintores y para los locales de comida carecer del curso de manejo de alimentos.También se encontraron instalaciones eléctricas y de gas inseguras.Para el uso de los baños la Central Camionera tenía en marcha máquinas que hacían el cobro de 5 pesos por emplearlos.Ante ello, se solicitó a encargados el permiso que avalara tal acción, pero no pudieron respaldarla.Lo anterior generó que los artefactos fueran también clausurados y se suspendió su operación, por lo que usuarios pudieron ingresar de forma gratuita.Leonel Ortega puntualizó que la colocación de los sellos implica la operación total del comercio y no podrá reanudarse hasta que regularicen su situación.Mencionó que los mismos se harán acreedores a una multa económica, cuyo monto máximo no pudo precisar al contar al momento con el tabulador de sanciones.Para retirar los engomados es necesario que se acaten las observaciones hechas y se haga el pago de la penalidad, detalló el funcionario.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.