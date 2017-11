Ciento noventa y un días después de la desaparición de su hijo Jesús Martín Miranda Cruz, de 18 años, Martín Miranda se dice al límite de la desesperación.Su esposa lo sostiene. También la esperanza de encontrar con vida al estudiante de la carrera de Mecánica Automotriz y a su amigo Jesús Antonio Servín Ramos, de 22 años, cuando ambos regresaban a Cananea, Sonora, y desaparecieron en el tramo carretero a la entrada de Buenaventura.Como presuntos responsables han sido detenidos el comandante de la Policía local de ese municipio y exagente ministerial Enrique Lozano Saucedo, el subcomandante Héctor Alcalá Castañón y el oficial Héctor Arreola Soto, señalados como los probables responsables de privar de la libertad en forma ilegal a los dos hombres, informó el fiscal general César Augusto Peniche Espejel.Los malos elementos, dijo el fiscal, fueron presentados ante un Tribunal de Control que declaró legal la detención, realizada mediante una orden de aprehensión, y fijó para la próxima semana la audiencia de vinculación o no a proceso, agregó.Los oficiales fueron acusados de desaparición forzada de personas y abuso de autoridad.En su casa de Cananea, donde permanece en espera de la llamada de su hijo Jesús Martín, el padre de familia dijo que en los últimos meses han recibido llamadas en las que se burlan de su búsqueda, ha sufrido intentos de extorsión y ha leído notas informativas con datos errados en torno a quiénes son los dos ausentes.“Nadie se puede imaginar cómo es tener a un hijo desaparecido”, dice el hombre que ha vivido con humildad y desde muy joven ha trabajado para sostener un hogar sin lujos pero en armonía.“No perdemos la fe de encontrarlos con vida, de tenerlos con nosotros”, casi suplica Martín y quien recibió la última llamada de Jesús Martin el viernes 12 de mayo cerca de las 12 horas.El fiscal general informó que en una acción conjunta la Comisión Estatal de Seguridad (CES) y la Agencia Estatal de Investigación (AEI) detuvieron al director de Seguridad Pública y Vialidad de Buenaventura, Chihuahua, Enrique Lozano Saucedo, así como al subdirector Héctor Alcalá Castañón y Héctor Arreola Soto.“El Ministerio Público (MP) consideró su posible participación en la detención y posterior desaparición forzada de dos hombres que se trasladaban de Cuauhtémoc, Chihuahua, hacia Agua Prieta, Sonora, el pasado 12 de mayo”, dijo Peniche Espejel.El juez de Control declaró legal la detención y el MP formuló imputación por el delito de desaparición forzada y resolvió la medida cautelar de prisión preventiva.El abogado ayer hizo un llamado a los habitantes del municipio de Buenaventura para que denuncien a estos elementos de la Policía Municipal de haber sido víctimas de algún delito o que tengan más información que permitan la localización de Jesús Martín Miranda Cruz y Jesús Antonio Servín Ramos.De acuerdo al agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación, detalló que el último lugar donde se les vio a los desaparecidos fue en la Comandancia de la Policía, a donde fueron llevados tras pasar por un retén.El 12 de mayo Jesús Martín escribió en su perfil en Facebook sobre su regreso a casa “Fierro para Cananea, se acabaron las vacaciones”, y adjuntó una foto a lado de Jesús Antonio.Jesús Martín Miranda Cruz vestía ese día una camisa azul y se dirigía a la casa de sus padres en el municipio de Cananea donde estudiaba Mecánica Automotriz.Con ellos vivía Jesús Antonio, de 22 años, quien había utilidades y junto con sus ahorros había comprado la camioneta que llevaban a Cananea.“No se dedicaban a nada malo, Jesús Antonio es un joven religioso, buena persona, el dinero con el que compró la camioneta se lo había ganado honradamente”, afirmó Martín Miranda.“Mi hijo me llamó por su teléfono celular por última vez el 12 de mayo faltando 10 para las 2 de la tarde y desde entonces no me he comunicado con él”, lamentó.El padre de familia afirmó que no tenía conocimiento oficial de la captura de los tres policías y que sólo había leído las noticias publicadas por los medios digitales.Y aunque ignora el paradero de su hijo y su amigo, comentó que hubo versiones de que la camioneta la tenían los empleados municipales “camuflageada”, pero es algo que no les consta.Agregó que meses atrás fueron investigadores de la FGE para tomar las muestras de sangre.“Cuando vino la Fiscalía de Chihuahua a tomarnos el ADN fuimos a identificar unos cuerpos, pero afortunadamente para nosotros no eran los de nuestros hijos. A la fecha no nos han informado que habían agarrado a los policías. Qué bueno, nos da alegría saber que están presos”, dijo Martín Miranda.