Ataques dejan dos muertos y un herido

Dos hombres fueron atacados a balazos anoche, muriendo uno y el otro con lesiones, mientras que en otro hecho fue abandonado un ejecutado con huellas de tortura y con manos y pies atados.En el primer caso ocurrido minutos antes de la 8 de la noche, dos personas fueron agredidas cuando se encontraban en un automóvil Volkswagen Jetta blanco en la avenida De las Américas y De la Raza.Una de las víctimas quedó sin vida en el asiento del conductor de su vehículo que estacionó frente a una gasolinera, donde aparentemente esperaban a otra persona, mientras que su acompañante resultó con heridas. En el sitio se presentaron paramédicos de Rescate.Testigos señalaron que llegaron dos hombres a pie, se acercaron al auto y después de dispararles huyeron corriendo.La escena de los hechos fue acordonada por la Policía y hasta anoche no se informaba de detenciones.En el segundo caso registrado alrededor de las 8:20 horas fue abandonado un ejecutado con huellas de tortura y maniatado en las calles Plaza Navona y calle Coliseo Romano en el fraccionamiento Roma Poniente.La víctima, quien se encontraba semi-desnuda, estaba boca abajo con los pies y manos atados, debajo de la banqueta frente a un poste de concreto.Vecinos del sector avisaron a las autoridades del hallazgo del cuerpo y según expresaron personas no identificadas acudieron en un vehículo para abandonarlo.El lugar fue acordonado por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y después los peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) procedieron al levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo) para su identificación.Hasta anoche no se proporcionaba información oficial sobre las características físicas ni edad de la víctima.El día finalizó con cuatro muertos y dos heridos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.