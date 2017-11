A 20 años de su creación, atraviesa su peor crisis

A unos días de cumplir las dos décadas, el Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA) se encuentra en quiebra técnica con un pasivo de más de 75 millones de pesos que incluye los desfalcos denunciados en contra de su anterior titular Luis Enrique Cuevas López, y sin posibilidades de cumplir sus funciones de pavimentar.Fue el 18 de diciembre de 1997 cuando el Cabildo de Ciudad Juárez de la administración de Ramón Galindo y estando como presidente municipal en funciones Enrique Flores Almeida, creó el Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA), como un organismo descentralizado que proyectaría, propondría y ejecutaría obras de equipamiento urbano en la ciudad, con personalidad jurídica y patrimonio propios, pero sujeto al control y vigilancia del Ayuntamiento.El propósito acordado fue que coadyuvaría en la construcción de obras en la ciudad para avanzar en el abatimiento al rezago existente y que esto se logre con recursos oficiales y aportaciones de los beneficiarios.El organismo tomaría forma hasta la gestión de Gustavo Elizondo Aguilar.En ese trienio, se lograron pavimentar 364 mil metros cuadrados con concreto hidráulico en más de 100 calles, con una inversión de 70 millones de pesos, refiere el mismo Elizondo Aguilar quien lamenta la quiebra técnica del organismo.“Es una lástima porque lo que nos tocó pavimentar equivale a pavimentar 37 kilómetros de 10 metros de anchos y fue con concreto”, añadió.El exalcalde destaca que en su gestión tampoco se generó morosidad por parte de los beneficiarios.“Entiendo que a Cabada le dejaron SUMA en quiebra. Se requiere inyectarle mucho dinero. En administraciones anteriores se manejó con tintes políticos y como caja chica. Lo que entraba era caja chica de funcionarios de administraciones”, dijo.Elizondo Aguilar indicó que los objetivos del organismo era atender las necesidades de la población de escasos recursos que requerían el apoyo y el financiamiento para pavimentar sus calles, por lo que indicó que es apremiante su rescate.“Ese proyecto debe de reanalizarse y en el presupuesto del siguiente año se contemple una inversión para apoyar a los propietarios de casas que colindan con calles sin pavimento o servicios”, agregó.La desaparición del organismo fue planteada desde la administración de Enrique Serrano Escobar, en la que sólo se pavimentaron seis calles y el gerente del organismo, fue separado de su cargo en medio de denuncias penales por desfalcar al organismo.Sin embargo, no se tiene contemplado desaparecerlo, afirma el actual gerente general Víctor Valencia Carrasco.“No desaparece el SUMA, se entrará en un proceso importante y necesario porque no se ha podido subsanar la problemática que data de hace casi 18 años”, dijo.Y es que después del gobierno de Elizondo Aguilar, en las siguientes administraciones municipales tanto del PAN como del PRI, el SUMA comenzó a ir de más a menos hasta quedar en cero obra este año.Ninguna administración logró alcanzar el trabajo realizado en la primera gestión y el organismo quedo expuesto al clientelismo político que no cobraba las cuentas y también al saqueo de lo poco que ingresaba.En esas condiciones el actual gobierno independiente, busca rescatarlo, aunque su futuro sigue siendo incierto.

