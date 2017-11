Nacen y mueren más hombres en Chihuahua

Pese a que cada año nacen más hombres que mujeres, los primeros sobreviven menos que su contraparte femenina, revelan datos de las autoridades mexicanas.Entre enero y los primeros días de octubre llegaron al mundo 23 mil 520 hombres y 22 mil 565 mujeres chihuahuenses, detalla la Dirección General de Información en Salud (DGIS) de la Secretaría de Salud federal.Sin embargo, en el mismo lapso murieron en la entidad 18 mil 107 varones frente a 13 mil 192 féminas.Estos datos cobran relevancia en el Día Internacional del Hombre, una efeméride celebrada hoy que, aun cuando, según organizaciones, posee un nivel de reconocimiento menor a su análogo Día de la Mujer, persigue el objetivo de reflexionar sobre la salud masculina.Los orígenes de la celebración se remontan a Trinidad y Tobago, país donde encontró impulso en 1999.Según el comité internacional que se encarga de promover esta fecha, este día internacional no pretende competir contra el de la mujer y busca, entre otras cosas, hacer un llamado a los hombres a cuidar su salud, evitar la discriminación y promover la equidad de género.Números de la DGIS muestran que la generalidad de los varones en México mueren en primer lugar por infartos de miocardio y, a continuación, por complicaciones derivadas de la diabetes mellitus.La razón por la que ellos pierden la vida antes que ellas es que tienen una mayor propensión a sufrir accidentes y tienden a adoptar más conductas de riesgo que los ponen en peligro, sostiene el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).“Social y culturalmente, las actividades del hombre son diferentes a las de la mujer”, señala Leticia Chavarría Villa desde el Comité Médico Ciudadano. “Los roles son diferentes; además, hay cuestiones genéticas inherentes a cada sexo”.Desde el punto de vista de la exdirectora de la Jurisdicción Sanitaria II de la Secretaría de Salud, un factor que tiene que ver con estos hechos es que, a diferencia del sexo opuesto, suelen descuidar su salud.“El hombre no tiene el hábito de acudir a revisiones médicas de manera frecuente como la mujer. Los hombres no se atienden porque no hacen caso. Por ejemplo, en el cáncer de próstata, que es de los más frecuentes, es difícil que vayan por sí solos a que les hagan una revisión para detectarlo a tiempo”, comenta.Aunque mueren más hombres que mujeres, en el estado la esperanza de vida de ambos sexos se encuentra por debajo de la media nacional, reporta el Inegi con datos de 2016.- 23 mil 520 hombres- 22 mil 565 mujeres- 18 mil 107 varones- 13 mil 192 féminas(*Cifras entre enero y octubre en el estado)

