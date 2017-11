Invade el drenaje casas de la Hidalgo

Vecinos de la colonia Hidalgo se quejaron de que el colapso del drenaje situado en las inmediaciones provoca que el contenido de las alcantarillas sea “expulsado” por las tuberías de sus casas.Mariano Zapata, habitante del sector situado en el norte de la ciudad, denunció que a pesar de que plomeros acuden a su domicilio a revisar la red interna, el problema se origina en el sistema exterior ubicado en las calles Pedro S. Varela y Gregorio M. Solís.De acuerdo con el colono, esta situación persiste desde hace casi dos semanas sin que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) haya atendido el reporte.“El excremento brota en la casa; como no alcanza a salir, se junta adentro”, dijo. “Traje un plomero y no pudo hacer nada porque dijo que estaba saturado. El problema es que está saturado el drenaje general. No está libre el drenaje”.Mediante su departamento de Comunicación Social, la JMAS informó en días pasados que llevaría a cabo un programa para atender 250 reportes como éste que se han generado desde distintos puntos de la mancha urbana.Diez cuadrillas integradas por tres empleados y cinco equipos “vactor” con dos personas cada uno, así como dos encargados técnicos, comenzaron ayer labores para destapar el drenaje.Como parte de estos trabajos, el personal especializado realizó sondeos a las descargas y limpieza a la red general de alcantarillado.Entre los puntos intervenidos por la Junta Municipal están las inmediaciones de la calle Elisa Dosamantes, en el fraccionamiento San Ángel; la intersección del bulevar Zaragoza con la calle Camboya, las calles Guelatao de Juárez y Batalla de Calpulalpan y la calle Nueva Zelanda.Apenas en octubre, la JMAS se vio obligada a atender un taponamiento en el drenaje de la colonia Industrial, donde aguas negras recorrieron varias calles hasta llegar al distribuidor vial Sanders en el Eje Vial Juan Gabriel.El problema fue tan grande que se formó una laguna en ese sector, por lo que personal de la descentralizada trabajó con vactor para desfogar un pozo de visita y dar cauce al gua de drenaje que brotaba.Archivos periodísticos documentan que problemas similares han experimentado comerciantes de la avenida Juárez y calles aledañas, quienes han denunciado públicamente fugas de aguas residuales que generan malos olores.En aquella ocasión, a finales de septiembre, los locatarios pidieron a la JMAS solucionar estos taponamientos de drenaje que atribuyen al mal manejo de residuos alimenticios que terminan en las tuberías generales. (Fernando Aguilar / El Diario)

