A Carla la mató su amiga con ayuda de 3 hombres

A Carla la asesinó una mujer que se decía su amiga y quien, por razones aún no muy claras, instó a tres hombres a golpearla, maniatarla, tratar de asfixiarla. Medio muerta, a Carla la arrojaron a la terracería para que su amiga le pasara su auto encima tantas veces, hasta que dejó de respirar.Pero Doris Lizeth R.R. no cometió el crimen perfecto. Fue descubierta junto a sus cómplices, Edgar C.G., Héctor Edel R. R. y Miguel Ángel R. R., y el pasado viernes un juez de Control los vinculó a proceso por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Carla Denisse Gutiérrez, de 23 años.De ser encontrados culpables, estas personas pueden pasar de 30 a 60 años en la cárcel por el feminicidio cometido el pasado 4 de noviembre.Silvia Nájera, vocera de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), dijo que la investigación realizada por los agentes estableció que el crimen fue perpetrado el pasado 4 de noviembre.A las cero horas Doris y sus familiares abordaron su vehículo Nissan Altima, color gris, modelo 2011y junto con Carla, se dirigieron al campo de futbol ubicado en el cruce de las calles Labro y Quimera, de la colonia Rancho Anapra.La zona carece de alumbrado público y según los presuntos asesinos eso favorecería la comisión del delito.“Ahí la golpearon entre los cuatro, uno la trató de asfixiar con las manos sin éxito. Carla estaba inconsciente cuando colocaron su cuerpo frente a la llanta delantera de lado del piloto y Doris pasó su vehículo sobre Carla hasta quitarle la vida”, narró la vocera.Vecinos de esa colonia reportaron el cuerpo aproximadamente a las 07:55 horas. Los peritos especializados de Unidad de Homicidios de Mujeres por Razones de Género observaron los rastros del neumático sobre el cuerpo de Carla.Además presentaba como huellas de violencia golpes en diferentes partes de cuerpo y tenía los pies y manos amarrados.“La causa de muerte fue shock hipovolémico consecutiva a laceración hepática profunda consecutiva por el atropello”, precisó la vocera.Siete días después del crimen los agentes solicitaron la orden de aprehensión contra Doris; la arrestaron hace unos días. Luego un juez de Control los vinculó a proceso y fijó la prisión preventiva para los cuatro detenidos, además concedió al Ministerio Público seis meses para cierre de la carpeta de investigación, dijo Nájera.La portavoz precisó que la familia de la víctima solicitó que su nombre no trascendiera públicamente, por temor a que fuera “linchada” en las redes sociales como ocurrió con la menor Zuleth Cruz, asesinada el 20 de octubre y quien fue objeto de burlas a pesar de la trágica muerte.

