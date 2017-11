Sobrevive al cáncer y ahora ayuda a otros pacientes

Cargando

A sus 14 años, Aileen Patricia Jiménez Espinoza ha sufrido mucho más que otros niños promedio. A los nueve le detectaron cáncer y fue sometida a múltiples operaciones y quimioterapias que la mantuvieron convaleciendo una parte de su infancia.Es sobreviviente de sarcoma de tejido mesenquimal compatible con hemangiopericitoma, un tumor meníngeo poco común a nivel mundial que no la hizo más débil sino más fuerte: a su edad tiene su propia asociación civil que ayuda a más niños con cáncer y es toda una líder activista.Con una sonrisa, Aileen Patricia recuerda el proceso de su enfermedad.Cuando le detectaron el tumor, los médicos le pronosticaron unos cuantos días de vida, dice su madre Guadalupe Espinoza, quien presume que su hija ya logró vencer el cáncer, aunque con algunas secuelas menores.Le realizaron dos operaciones en el costado derecho que le dejaron una cicatriz de 52 puntadas, 27 sesiones de radioterapia y seis meses de quimioterapias que la llevaron a perder completamente el cabello, además de múltiples trasfusiones de sangre.En agosto pasado regresó el tumor pero desapareció como por un milagro; “me iban a meter a operación urgentemente porque estaba muy grande pero pasó el milagro de que el tumor se quemó solo sin necesidad de medicamento”, expone la menor.Y, sin embargo, a pesar del doloroso y agobiante tratamiento, no se queja. “Es una bendición lo que me pasó. A mí Dios me manda esto para ser más fuerte”, expresa.Hoy luce una cabellera larga y una sonrisa de oreja a oreja.A los cinco años formó la Asociación Civil Caminos de Amor que, bajo el lema “De semillita en semillita se forma una florecita de amor, mientras más ayudas, más crece el corazón”, atiende a niños con discapacidad y de bajos recursos.“Quiero ayudar a la gente y hacer que todo lo vean de manera positiva, que le echen ganas y vean que todos tenemos un propósito en la vida”, expresa.“Los niños con discapacidad me ayudaron en muchas cosas, me dieron motivación y me hicieron ver que no me puedo rendir. Me pasa esto porque soy fuerte”, expone.Además de la organización, es una centaura oficial en la organización Centauros de Juárez, forma parte del equipo de ayuda de Teletón y de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer y Leucemia (Apanical).“Aunque estoy libre de cáncer, hay otras personas que necesitan ayuda y qué mejor que los ayude alguien que ya pasó por eso y alguien que ya sabe lo que ellos están sintiendo (…), cada momento lo tenemos que disfrutar, las cosas cambian en un momento muy rápido”, manifiesta.Junto con Apanical y el Centro Comunitario Granjas de Chapultepec que dirige Patricia, su madre, ponen en marcha el “Tapatón”, a través del cual buscan colectar 19 millones de tapas de plástico para costear tratamientos contra el cáncer a niños en Ciudad Juárez.Para ayudar, se pide a la gente acercarse al centro ubicado en el Parque Industrial Granjas de Chapultepec, en donde a cambio de las fichas, se puede entregar ropa y artículos diversos de segunda mano.