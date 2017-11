Alcanza diabetes dimensiones 'alarmantes'

Cuatro de cada cinco diabéticos que reciben tratamiento en el Seguro Popular en Juárez padecen una o más enfermedades crónico-degenerativas al mismo tiempo, lo que eleva sus posibilidades de morir prematuramente si no llevan un adecuado control.Datos del Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles (Oment) muestran que, de 7 mil 701 personas que viven con diabetes mellitus (DM2) cuyo tratamiento está a cargo de la Secretaría de Salud estatal, sólo mil 676 tienen esa única afección.El resto sufre de hipertensión arterial, obesidad, dislipidemias y síndrome metabólico, revela la fuente estadística, que se alimenta con información del Sistema de Información en Enfermedades Crónicas (SIC), actualizado el 17 de noviembre del año en curso.La afección parece afectar más a las mujeres, afirmación en la que coinciden autoridades y organizaciones de la sociedad civil con base en las estadísticas.Del total de diabéticos, 5 mil 190 son mujeres y 2 mil 511 son hombres, lo que en términos porcentuales equivale al 67.4 y al 32.6, respectivamente.El Oment es una organización ciudadana que monitoriza las enfermedades crónico-degenerativas para apoyar en la toma de decisiones gubernamentales, por lo que tiene datos de todos los servicios de salud de los distintos estados del país que se actualizan todos los días.Estos resultados muestran que el problema ha adquirido dimensiones alarmantes, considera en el marco del día mundial de la Diabetes Dora Olivia Piña Rico, directora ejecutiva de la Asociación Mexicana de Diabetes en Chihuahua.“Desgraciadamente, cuando hablamos de la enfermedad hablamos de la triada fatal y las personas con el tiempo llegan a juntar hipertensión y dislipidemias”, dijo. “Cuando se juntan, el paciente es un gran candidato a infartos. Son personas a las que les va a ir muy mal, definitivamente”.Después de vivir con hipertensión los últimos 20 años de su vida, Isela Vázquez sintió a la diabetes llegar hace tres meses con una intensa sensación de mareo, casi sin poder permanecer de pie.Ese día, cuenta la mujer de 48 años, se mantuvo en cama agobiada y entumecida pensando que su dolencia era producto de su elevada tensión arterial.“Supe que tenía diabetes hasta que me hicieron una prueba que se llama A1C y ahí salió que sí”, narró. “Casi toda mi vida con hipertensión; no había forma de que no me llegara esta enfermedad”.Víctor Manuel Talamantes Vázquez, subdirector médico de la Secretaría de Salud en la Zona Norte, asegura que si es detectada oportunamente y manejada bien, se puede tener buena calidad de vida a pesar de la diabetes.De acuerdo con el médico, se trata de una enfermedad que mantiene una tendencia al incremento por los deficientes hábitos alimenticios que adoptan cada vez más personas y la generalizada falta de ejercicio o actividad física.Sólo el 45.5 por ciento de los diabéticos cuenta con al menos una medición de A1C –estudio que analiza el promedio de los niveles de glucosa en la sangre–, pero, de esa cifra, el 62.4 por ciento tiene niveles superiores o iguales a 7, lo que implica que su diabetes no está controlada adecuadamente, se reporta.“Esta es una problemática donde a pesar de que tenemos un buen número de pacientes diagnosticados con diabetes, este número de pacientes que realmente podemos tener en tratamiento y control es bajo al número que tenemos en la actualidad”, señala Francisco Benítez Royval, coordinador de Salud Pública en la Jurisdicción Sanitaria II.En Juárez como en varios otros municipios del país, la diabetes oscila entre la primera y la segunda causa de muerte todos los años.De acuerdo con el Subsistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED), desde enero hasta ahora, mil 303 personas han muerto a raíz de las consecuencias y complicaciones de la enfermedad en la ciudad.El grupo en el que se concentran más decesos es el de los hombres y mujeres que tienen entre 65 y 60 años, quienes acumulan por sí mismos el 16.27 por ciento de todos los fallecimientos.Sin embargo, el Subsistema reporta la muerte de seis personas de entre 30 y 34 años y la de 11 de entre 35 y 39, grupos etarios en los que, por lo regular, según las tendencias, la diabetes tipo II no se posesiona como lo hace en edades más avanzadas.• 7 mil 701 viven con diabetes mellitus II• 5 mil 190 son mujeres (67.4 por ciento)• 2 mil 511 son hombres (32.6 por ciento)• Mil 676 sólo tienen diabetes mellitus II• Mil 856 tienen también hipertensión arterial• 587 además padecen obesidad• 379 tienen también dislipidemias• 3 mil 203 sufren síndrome metabólicoFuente: Sistema de Información en Enfermedades Crónicas (SIC) actualizado al 17 de noviembre de 2017 a las 23:56*Los datos corresponden a los pacientes en tratamiento del Seguro Popular en Juárez; no incluye derechohabientes de otras instituciones ni casos detectados que no están bajo control