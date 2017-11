Deja SUMA en el limbo pavimento en 270 calles

Unas 270 solicitudes para pavimentar calles que fueron planteadas al Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA) por habitantes de colonias periféricas quedarán sin respuesta, al menos hasta que concluya el proceso de rescate del organismo, de acuerdo con el gerente general de esa entidad, Víctor Valencia Carrasco.El funcionario señaló que ante la bancarrota de la descentralizada del Gobierno municipal –creada durante la administración de Gustavo Elizondo (1998-2001)–, lo único que no se suspende es la cobranza, que incluye una cartera con cuentas en mora de entre 8 y 10 años de antigüedad.En este caso, a los morosos se les sigue ofreciendo un programa de regularización con descuentos.“SUMA tiene que seguir en la cobranza, no puede parar. Lo que sí se va a parar es la pavimentación de calles. Ahorita estamos replanteando todas las (solicitudes de) calles que ya tenemos”, dijo.Valencia Carrasco indicó que el organismo tiene una cartera con cuentas de más de 8 años para quienes se continuará por el resto de este mes ofreciéndoles esquemas de descuentos de hasta un 75 por ciento en los adeudos.Aunque declinó detallar el monto de la cartera vencida, al iniciar la administración municipal que encabeza Armando Cabada Alvídrez se informó que SUMA arrastraba un pasivo de más de 75 millones de pesos, compuesto por déficit, adeudos de morosos –en algunos casos millonarios– y desfalcos.“No estamos cobrando, estamos dando oportunidad a que se regularicen. Hay gente que fue a pagar adeudos de hace casi 12 años a los que nunca se les fue a buscar, pero ellos fueron a cumplir con sus obligaciones. No es una cacería. Se mantiene el esquema de descuentos durante todo el mes de noviembre, se ha estado alargando porque ha estado dando resultados”, añadió.En cuanto a las solicitudes para pavimentar calles, dijo que se seguirán contemplando las que se ingresaron para cuando el organismo esté saneado.La mayor parte de las 270 solicitudes fueron realizadas en la pasada administración municipal, pero sólo se construyeron seis calles. La mayoría de las peticiones no se atendió por las condiciones en las que encuentra el organismo, indicó.El pasado viernes, el alcalde Cabada dio a conocer que SUMA está en quiebra, por lo que se dio de baja a casi todos los empleados y se realizará una reingeniería financiera.Sin embargo, descartó que la descentralizada desaparezca porque, aseguró, el sistema es bueno para pavimentar calles, sólo que fue mal administrado y perdió la credibilidad de la población.Valencia Carrasco explicó que SUMA tenía una nómina de 25 empleados y 20 fueron liquidados. (Juan de Dios Olivas / El Diario)

