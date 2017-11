Declaran inocente a maestro de abuso sexual contra alumna

El maestro de la Secundaria Técnica 30, Edel Lem Tarín, acusado de haber cometido un abuso sexual en contra de una alumna, fue encontrado inocente por un Tribunal de Enjuiciamiento que determinó que había contradicciones en los datos aportados por la persona que se dice víctima.El abogado defensor, Luis Fernando Ángeles Aguirre, informó que el profesor fue suspendido de su trabajo sin que se hubiera dictado una sentencia firme y ahora exige ser reinstalado.De acuerdo con los datos aportados por una agente del Ministerio Público (MP), el 28 de enero de 2016 Lem Tarín tocó en sus partes íntimas a la víctima durante una clase de Taller de Mecánica en la Secundaria, domiciliada en la colonia Revolución Mexicana.En la acusación se estableció que el docente le dijo a la afectada que se sentara más cerca de él y aunque ella no quería tuvo que hacerlo o de lo contrario, le advirtió, la castigaría.Los días 31 de mayo y primero junio de 2016 se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso y el juicio oral, marcado con el número 157/2017, concluyó la tarde del jueves pasado con un fallo absolutorio por parte de un Tribunal de Enjuiciamiento unitario presidido por la juez Myrna Luz Rocha Pineda.Al emitir el veredicto, la juez concluyó que al ser contrastada la versión aportada por la víctima con las declaraciones de los testigos existen contradicciones. La adolescente señaló que el profesor le había hecho tocamientos frente al grupo y a mitad de clase mientras que otra estudiante refirió que fue cuando la víctima estaba a solas con el docente y al final de la clase.Además la juzgadora no le dio valor al dictamen en materia de psicología por considerar que la metodología aplicada era incorrecta aunado a que el abogado defensor presentó a un perito en psicología quien le indicó a Rocha Pineda que la menor tenía una tendencia a contar mentiras y a mentirse a sí misma.De forma extraoficial trascendió que la agente del MP que llevó el caso, Flor Argüijo Donoso, no tiene experiencia en juicios orales y tampoco litigación oral. Ese fue su primer enjuiciamiento, estaba asignada a la Unidad de Personas Ausentes y hace un mes la regresaron a la Unidad de Delitos Sexuales donde la coordinadora le entregó varias carpetas de investigación ya judicializadas que habían estado a cargo de otra fiscal.La juez programó otra audiencia para el próximo 24 de noviembre a las 14:00 horas a fin de dar lectura a la sentencia.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.