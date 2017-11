Zafarrancho en la Central

Cargando

La reactivación del cobro de estacionamiento en la Central de Autobuses provocó un enfrentamiento a golpes entre un grupo ciudadano y taxistas del lugar.La riña se desató cuando el dirigente del Frente de Movimientos Populares, José Luis Ontiveros, acudió acompañado por unas 10 personas que con pancartas en mano trataron de impedir que empleados de Comercio retiraran los sellos de clausura de las máquinas de cobro.Tras hacerse de palabras con los taxistas, el grupo dijo que se retiraría del lugar cuando los choferes los agredieron a golpes, por lo que fue necesaria la presencia de unidades de Seguridad Pública.Ante lo tenso de la situación, los empleados municipales optaron por retirarse y volver más tarde.Luego de calmarse los ánimos, el director de Regulación Comercial del Municipio, Leonel Armando Ortega Cázares, retiró de las boleteras de acceso los sellos de clausura colocados el pasado 6 de octubre por inspectores de la dependencia.Esta acción se da después de que un Juez de Distrito Séptimo concediera la suspensión provisional de la acción por la autoridad municipal.“En análisis anticipado del artículo 10 de la Ley de Desarrollo Urbano, el juez estimaba que no le era aplicable a la Central de Autobuses esta disposición por ser un servicio de transporte federal concesionado”, dijo el Municipio más tarde en un comunicado.La reactivación del cobro molestó a usuarios de la Central Camionera, quienes al ver a los funcionarios retirar los sellos de clausura se inconformaron.“No estamos para eso, ya se había hecho un acuerdo para que no se cobrara y tienen que cumplirlo. No es justo, que suban primero el sueldo y luego ya se arregla todo”, dijo la usuaria Irene Barraza Mata.Ortega Cazares adelantó que habrá que esperar a la celebración de una audiencia incidental con el juzgado programada para el 22 de noviembre, para determinar el siguiente paso legal a seguir.Mientras en un comunicado, el Gobierno municipal informó que interpuso una queja urgente en contra de la suspensión provisional que otorgó el juez.La queja se estableció dentro del término de 48 horas y se aclaró que la suspensión del Juzgado no se extiende a las plazas comerciales, únicamente a la Central de Autobuses.En ese caso, el director de Regulación Comercial expuso que hasta el momento no han sido notificados de la imposición de amparos por parte de los representantes de dichos establecimientos.“Cancelar los sellos de clausura en la Central no significa que esta haya ganado el amparo, pues el proceso apenas empieza”, advirtió, aunque dijo también que con el amparo, la Central Camionera podrá cobrar estacionamiento en cualquier momento.

