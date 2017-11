Acusan de lesiones a 4 por golpiza afuera de bar

Cuatro hombres que presuntamente golpearon a una persona en el exterior de un bar, ayer fueron acusados del delito de lesiones calificadas y el Tribunal de Control les permitió enfrentar el proceso penal en libertad.Como medidas cautelares el juez le impuso a Sebastián Zapata Pozo, Rene Pinoncely García, Óscar Eduardo Valencia Aguayo y Diego Cantú Peraldi –quienes son hijos de empresarios de la localidad–, la prohibición de salir del país y firmar cada 15 días ante el personal de la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales durante un año.El juez, Antonio Coss Araujo, se negó a ordenarles que depositen una garantía económica como lo pedían los agentes del Ministerio Público (MP) y el representante legal de la víctima, quienes afirman que los gastos médicos que ha hecho el afectado Sebastián Alejandro Díaz Ponce son superiores a los 111 mil 200 dólares.Al formular cargos, la agente del MP dijo que los hechos sucedieron el pasado 22 mayo entre la 01:30 y las 02:00 en el bar Silver Fox, ubicado en la avenida Paseo Triunfo de la República y Vicente Guerrero, luego de que los cuatro hombres comenzaron una discusión con Perry Taibol Tercero Wolff y con Díaz Ponce.La fiscal precisó que los ahora acusados esperaron a Perry y a Sebastián junto al estacionamiento para golpearlos.La víctima presuntamente fue golpeada incluso después de que quedó inconsciente tras ser estrellado en un vehículo y a pesar que no quiso responder a la agresión.Díaz Ponce sufrió doble fractura de mandíbula con luxación de la articulación temporo-mandibular izquierda, fractura de tabique nasal con herida cortante, escoriación en codo y mano izquierda y una equimosis en el costado derecho.Las lesiones se clasificaron como aquéllas que no ponen en peligro la vida, tardan más de 60 días en sanar y si dejan consecuencias médico-legales, básicamente mala consolidación ósea, mala oclusión oral y desviación del tabique nasal.Tras escuchar la acusación, los cuatro hombres se negaron a rendir declaración y tampoco aceptaron dar una entrevista a El Diario.En la diligencia el debate se centró en las medidas cautelares, el MP y el representante de la víctima indicaron que Pinoncely García, Valencia Aguayo y Cantú Peraldi son ciudadanos estadounidenses además de mexicanos y Zapata Pozo tiene una visa de turista por lo que consideraron que podrían evadirse del proceso penal, y los gastos médicos ascienden a 111 mil 277 dólares.Por lo que pidieron que depositen una garantía económica pero los abogados defensores indicaron que la víctima cuenta con un seguro de gastos médicos y sus representados tienen arraigo en Ciudad Juárez.Al final el juez admitió imponer dos de las cautelares solicitadas, menos la garantía económica.La audiencia de vinculación o no a proceso quedó programada para el próximo miércoles.

