Arman colecta de tapas para pacientes con cáncer

Colectar 19 millones de tapas de plástico parece ser una meta muy alta, pero para la Asociación Civil de Padres de Niños con Cáncer y Leucemia (Apanical) no es una misión imposible.Por esa cantidad, pueden costear un tratamiento de quimioterapia a un niño enfermo y salvarle la vida.Ayer arrancó el “Tapatón”, una campaña a través de la cual ofrecen un “Bazar con causa”, invitando a la comunidad a donar tapas de plástico a cambio de ropa de segunda mano en buenas condiciones.Con ello, se puede pagar a 26 niños enfermos de cáncer y leucemia el costoso tratamiento médico, indicó Patricia Espinoza, encargada del Centro Comunitario Granjas de Chapultepec, donde se estableció el bazar de manera permanente.Por 30 tapas o más, por ejemplo, una persona interesada en participar puede llevarse una chamarra, ropa, cobijas, portabebés y hasta colchones, refirió.También se habilitaron acopios en todos los centros comunitarios del Municipio. La campaña la lanza Apanical en colaboración con la Dirección de Centros Comunitarios.Entre los 26 menores que son pacientes en la asociación se encuentra Iker, quien a sus cuatro años enfrenta el padecimiento de tumor cerebral, se detalló. Mientras que, por otra parte, para ayudar a un niño con parálisis psicomotora, se requieren 50 mil tapas.La empresa recicladora que les acepta los plásticos costea todo el tratamiento que incluye dos operaciones, quimioterapias y hasta 27 sesiones de radiación, que alcanza gastos que van de 500 mil a un millón de pesos, refirió.Por eso llama a los juarenses a que acudan al centro comunitario más cercano, “que no tiren sus tapas porque de la basura se hacen milagros salvando vidas (…), y aparte mantenemos limpia la ciudad”.Informó que hasta la fecha, ya han recaudado 80 mil tapas de plástico.Los materiales aceptados son tapas de refresco, agua, jugos, yogurt y leche; mientras que los rechazados son de medicamentos, cloro, suavizantes y químicos.Indicó que la campaña va a ser permanente.“Es difícil pero no imposible”, dijo, porque hace dos años ya se obtuvo el primer lugar nacional en la recolección de bolsas de papitas también para apoyar a niños enfermos de cáncer y leucemia.• Tapas de refresco, agua, jugos, yogurt y leche• De medicamentos, cloro, suavizantes y químicos* Aportación se puede hacer en cualquier centro comunitario* Para más información llamar a Apanical al 613-08-60

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.