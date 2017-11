Desatan temor en escuelas casos de alumnos armados

Cargando

El arma encontrada a un alumno de la Secundaria 3002, que presuntamente amagó a otro, provocó sorpresa y miedo entre los padres de familia, quienes ayer se reunieron con directivos del plantel para exigirles que se incremente la seguridad en la escuela.Los familiares de los alumnos pidieron saber qué van a hacer las autoridades educativas para evitar que se repita la situación y se dijeron preocupados por la facilidad con que pueden ingresar los adolescentes a la institución con objetos prohibidos.El director de la secundaria, Rigoberto Castillo Barrón, dijo que no informaría los detalles de la reunión hasta el próximo martes, cuando ya se haya concretado con él una cita para entrevista.Tras la controversia suscitada, Pablo Cuarón Galindo, secretario de Educación y Deporte en el estado, urgió a los padres a vigilar lo que llevan sus hijos a las escuelas e informó que el menor armado aún no es expulsado, que su caso tendrá que ser analizado.Un alumno de primer grado del grupo “F” de la Escuela Secundaria 3002 acudió armado a la escuela ubicada en la calle Plan de Ayala y Juan Escutia el pasado jueves y fue detectado por autoridades.El presidente de la Asociación Municipal de Padres de Familia, Benito Arellano Chávez, dijo que es un caso delicado, por lo que se tienen que verificar cuáles fueron las circunstancias.“Debemos recordar que se tiene que proteger la integridad del joven. Vamos a ver por qué traía un arma, ver la situación en su casa, pero las autoridades tendrán que determinar cómo van a garantizar la seguridad a la población estudiantil”, comentó.Refirió que en la reunión con la directiva de la institución, se tratarán de implementar junto con los padres de familia, medidas cautelares para protección de los alumnos.“A raíz de los hechos de Monterrey, hace más de un año, estábamos viendo la posibilidad de hacer la operación mochila y este es un mensaje para todos los padres de familia”, sugirió.Aunque también aseveró que es responsabilidad de los padres de los alumnos revisar las mochilas, que los estudiantes no porten armas ni drogas.“Vamos a exhortar a la autoridad educativa, en este caso a la Subsecretaría de Educación y Deporte, que nos apoye con acciones a tomar, trabajar en conjunto (…), para saber qué va a pasar cuando encuentre una arma a mi hija, cómo debo de trabajarlo y la situación legal que implica”, agregó.Añadió que también se buscará dar pláticas para concientizar y sensibilizar a los adolescentes en esa problemática.Pablo Cuarón Galindo, secretario de Educación y Deporte del Estado, indicó que en esta ocasión no pudo ser aplicado el protocolo con el que cuenta Educación ante la presencia de alumnos armados porque el menor que llevaba una pistola no amenazó directamente a nadie.De acuerdo con el funcionario, en incidentes como estos se tiene prevista una serie de pasos: la detención, sacar al alumno del ambiente escolar, notificar a la Fiscalía General del Estado (FGE) y “generar un protocolo legal”.“En este caso, no fue que haya sacado una pistola y apuntó, porque eso sí sería una amenaza directa. Lo vio la maestra que tenía una pistola ahí. El protocolo fue aislarlo, pero en eso avisarle al papá. Llega el papá y se lo lleva a su casa”, comentó.El titular de la Secretaría de Educación y Deporte (SED) dijo que las autoridades educativas y el director del planten tendrán que analizar si este caso amerita la expulsión.“Tiene que haber alguna consecuencia; no es nada más decirle que no lo vuelva a hacer. Tiene que haber alguna consecuencia porque es muy importante para el resto de los estudiantes de todo el estado que acto que hagamos siempre tiene una consecuencia. Un acto negativo tiene una consecuencia negativa y una sanción”, afirmó.Sin embargo, un padre de familia dijo que el estudiante sí amagó a otro compañero y que fue este último quien avisó a los directivos de la secundaria.Cuarón Galindo descartó operativos del estilo de Operación Mochila argumentando que hay muchos padres de familia que se oponen a la medida por considerar que la autoridad se inmiscuye en asuntos privados como lo son los contenidos de las bolsas de los estudiantes.“La responsabilidad está en las familias. Hay que estar muy atentos. Cuando se pierde el respeto y cuando se pierden estas cosas simples de poder tener una amenaza, perturba a sus compañeros, perturba a sus maestros, perturba a la sociedad”, indicó. (J. Olmos / F. Aguilar / El Diario)