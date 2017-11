Se 'hunde' SUMA; hacen despido masivo

El Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA) está en quiebra, por lo que se dio de baja a casi todos los empleados y se realizará una reingeniería financiera, declaró el alcalde Armando Cabada.Sin embargo, descartó que la descentralizada desaparezca porque, aseguró, el sistema es bueno para pavimentar calles, sólo que fue mal administrado y perdió la credibilidad de la población.“Por más esfuerzos que hicimos la verdad es que nunca pudo recuperar esa credibilidad y qué tenemos que hacer, decirle a los juarenses, empezamos por nosotros mismos ajustando lo que se tiene que ajustar, en donde lamentablemente hay despidos”, dijo.Explicó que gobiernos locales anteriores subsidiaban la descentralizada con 10 millones de pesos anuales provenientes de participaciones federales, lo cual no está permitido por la normatividad.“Perdió todo tipo de credibilidad porque se cobraron algunas calles y jamás las hicieron u otras las hicieron para favorecer amigos, aquí se trata primero de sanear la descentralizada y a partir de ahí poderle inyectar recursos que realmente sean invertidos en nuevas calles”, agregó.“Queremos primero hacer una reingeniería, que es sanearla, y para sanearla lamentablemente se tiene que liquidar a personal conforme a la ley, que es lo que estamos haciendo”, mencionó Cabada.El gerente general de SUMA, Víctor Valencia Carrasco, explicó que la descentralizada tenía una nómina de 25 empleados y 20 fueron liquidados.Afirmó que este año no se realizó ninguna obra únicamente se hizo planeación.El presidente municipal explicó que el Sistema de Urbanización podrá conseguir recursos el año que entra con proyectos de nuevas calles.Cabada dijo que la descentralizada tendrá una reingeniería para que vuelva a construir calles y nuevamente sea confiable.“El objetivo de la descentralizada es muy positivo, el hecho de convocar a vecinos para que le inviertan en su pavimento, eso ayuda mucho al gobierno, nada más que se prostituyó mucho, hubo abusos”, explicó Cabada.Este año SUMA no realizó ninguna obra, y durante el 2016 y 2015 únicamente construyó ocho calles.Anteriormente en un año se hacían hasta 80 o 90 calles, informó hace tiempo el gerente general del Sistema de Urbanización Municipal.Víctor Valencia aseguró que en la administración municipal anterior de Enrique Serrano y de Javier González Mocken fue cuando la obra fue disminuyendo.De esta manera, prácticamente la descentralizada operaba para hacer proyectos a la Dirección de Obras Públicas y el Comité Directivo de SUMA ni sesionaba.Incluso, declaró que SUMA tenía un título ISO 2008, pero se perdió porque se dejó de realizar obra.Afirmó que en la administración pasada se acumularon 250 peticiones para pavimentar calles, pero no se les dio seguimiento.Además, en marzo pasado el Municipio interpuso una denuncia penal en contra del ex gerente del Sistema de Urbanización Municipal Adicional, Luis Enrique Cuevas López, por el desfalco a la descentralizada que asciende 2 millones 18 mil 905 pesos.La Contraloría acreditó un daño al patrimonio municipal por un monto de 2 millones 18 mil 905 pesos, se informó.El desvío es por faltantes derivado del uso indebido de los recursos públicos, como autopréstamos y pago de cuentas excesivas de viáticos no comprobados.“Nosotros hemos interpuesto la querella con todo el respaldo, para que la Fiscalía ejecute, yo espero una orden de aprensión en contra de él (el anterior gerente)”, expuso ayer el alcalde.El exgerente de SUMA, Luis Enrique Cuevas López, interpuso el 3 de abril el amparo 347/2017 en el Juzgado Sexto de Distrito.El recurso fue presentado para pedir la protección de la justicia federal en contra de cualquier acto privativo de libertad, pero se negó la suspensión definitiva luego de que el 4 de abril se concedió la provisional y se había fijado una garantía económica por 10 mil pesos.

