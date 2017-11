Llevará JMAS caso Conejos-Médanos a tribunal de arbitraje

Ante la negativa de grupo Carso Infraestructura y Construcción (Cicsa) de reparar el acueducto Conejos-Médanos, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) recurrirá a un tribunal de arbitraje para dirimir la controversia, dio a conocer el presidente de la descentralizada, Jorge Domínguez Cortés.Indicó que la Junta reclama una falla de origen en alrededor de 2 kilómetros del acueducto que provoca que no opere al 100 por ciento de su capacidad y se dejen de percibir 2 millones de metros cúbicos de agua para abastecer a la población.Señaló que reparar esa falla, atribuida a vicios de construcción, cuesta entre 45 y 50 millones de pesos, pero el grupo Carso no reconoce que se trata de un error de ellos.Por esa razón, indicó, se buscará dirimir la controversia en un tribunal de arbitraje si no hay acuerdo ante jueces civiles.El acueducto es de plástico PVC y debido a las rupturas y explosiones que provocan fugas en el tramo de 2 kilómetros, éste tiene que ser sustituido por tubería metálica.La JMAS busca que ese costo sea cubierto por el concesionario Carso, que hasta el momento no ha aceptado.Esa infraestructura hidráulica surte actualmente a unos 45 mil usuarios pero no está funcionando al 100 por ciento.De acuerdo con datos oficiales, Conejos-Médanos es un complejo hidráulico que consiste en 23 pozos profundos que se localizan en San Jerónimo, interconectados por 47.7 kilómetros de tubería y un conducto de acero inoxidable de 25.3 kilómetros de largo y 1.06 de diámetro que llega hasta las orillas del Camino Real de Ciudad Juárez.En la obra –planeada desde la década de los 90, pero cuya construcción arrancó hasta 2007, inaugurada en 2009 y puesta en operación en 2010– se hizo una inversión superior a los mil 300 millones de pesos, de los que mil 83 fueron financiados por el Grupo Carso.A cambio de la inversión, a Carso se le otorgó una concesión para la operación, mantenimiento y conservación del acueducto durante un plazo de 10 años, contados a partir del primer día en que la JMAS empezara a recibir en la red el agua que se extrae del acuífero del Bolsón de la Mesilla.Sin embargo, funciona sólo al 75 por ciento y la JMAS busca que se reparen las fallas antes que termine la concesión para que el acueducto sea entregado funcionando al 100 por ciento.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.