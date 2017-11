Confronta en Bachilleres simulacro de balacera

En medio de opiniones encontradas de padres de familia, y luego de hechos de violencia ocurridos en recintos de educación básica en semanas anteriores, ayer se canceló un simulacro de balacera que se desarrollaría en el plantel 6 del Colegio de Bachilleres (Cobach).“Los Cobach siempre hacen simulacros dos veces al año, éste llama la atención por la temática, nada más”, dijo Eduardo Limón, coordinador de los Cobach en la Zona Norte.El funcionario afirmó que la razón de haber anunciado el simulacro es que ya se tenía programado por parte de la institución, y que su cancelación se acordó al considerar mejor concentrar a los alumnos en las clases, pues se encuentran en la recta final del semestre.“Tenemos prácticamente sólo una semana y media de clases, los estudiantes comenzarán con sus evaluaciones finales y se decidió mejor concentrarse en ello”, aseguró.No obstante, en el exterior del plantel un par de padres de familia se quejaron de la situación, argumentando que no era apropiado que se realizara un simulacro de ese tipo.“Nada más están promoviendo el temor entre los alumnos. Algunos papás no estuvimos de acuerdo y por eso lo cancelaron”, dijo una de las madres de familia, interceptada por este medio durante la hora de entrada de los estudiantes.En respuesta, Limón dijo que no se contaba con ninguna queja formal por parte de ningún padre de familia.Comentó que los Bachilleres realizan simulacros de diversas situaciones que pudieran afectar la integridad de los alumnos y maestros.Esto debido a que este requisito es solicitado por el Sistema Nacional de Bachillerato, al que están sujetos.“Hemos hechos simulacros de incendio, de accidentes de laboratorio, de fugas de gas. Los maestros de este plantel decidieron hacer uno sobre una situación de balacera y por eso se planteó. No obedece a nada más que eso, prevenir”, dijo.Sin embargo, reiteró, los 14 mil estudiantes de los Cobach salen de vacaciones el próximo 1 de diciembre y en virtud de ello se decidió suspender la actividad y permitir el desarrollo de las clases con normalidad. (Karen Cano / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.