Entre jaloneos y tensión, jornada de elección en UACJ

Entre confrontaciones, denuncias de irregularidades, guerra sucia y un connato de violencia en donde tuvo que intervenir la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, ayer se llevaron a cabo las elecciones de renovación del Consejo Universitario y Técnico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.Incluso hubo una denuncia en donde se acusó de que mandaron elementos ministeriales para amagar.Las actividades iniciaron a las 8 de la mañana, cuando se dispusieron las urnas para que estudiantes votaran por quienes los representarán en el máximo órgano de la institución el próximo año.Los primeros incidentes se suscitaron a esa hora, cuando Andrea Chávez, contendiente de la planilla rosa a la representación del programa de derecho, denunció la colocación de fotografías donde la ligaban con la administración gubernamental anterior, en un intento por desvirtuar su aspiración.A esa misma hora, la misma planilla denunció problemas en las boletas de voto electrónico, en donde no aparecían ellos como opción ni tampoco aparecía la opción para anular voto.Aunque al final todo resultó un mal entendido por parte de los propios aspirantes.El resto de la jornada estuvo en relativa calma hasta el cierre de las votaciones, cuando los alumnos de los diferentes institutos se apostaron a las afueras de la antigua rectoría, edificio en donde se llevaría a cabo la cuenta de votos y se realizarían las actas oficiales de los resultados por la madrugada.En ese sitio, desde las 8 de la noche, los estudiantes comenzaron a llegar y a la par las urnas que contenían los votos.Las manifestaciones de desacuerdo iniciaron cerca de las 9 de la noche, debido a que no se permitía el paso de nadie al complejo, cuando los mismos estudiantes indicaron que se había convenido que esto iba ser necesario.A las 9 en punto, enojados por no poder ingresar, iniciaron los forcejeos a la entrada del edificio. Esto culminó cuando uno de los guardias del servicio de seguridad de la UACJ amenazó con un arma de electrochoque a uno de los alumnos que intentaba ingresar por la fuerza.Esto último derivó en la intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes se llevaron detenido al guardia.El estudiante agredido fue identificado como Abraham Sansores.Entre otras cosas, los estudiantes denunciaron la compra de votos en Ciudad Universitaria, y también el envío de elementos ministeriales.Debido al panorama de inconformidad y las confrontaciones, el recuento oficial de votos se retrasó y hasta el cierre de esta edición no hubo datos oficiales.De manera extraoficial, catedráticos dieron a conocer que ganaron 4 consejeros simpatizantes de Juan Ignacio Camargo Nassar en el Instituto de Ciencias Sociales y Administrativas (ICSA), del total de cinco.Mientras que en el Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB) ganaron 3 consejeros simpatizantes de Daniel Constandse Cortés y 2 simpatizantes de Ernesto Morán García.

