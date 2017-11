Reanudará Central Camionera cobro de estacionamiento

El Juzgado Séptimo de Distrito concedió una suspensión provisional a la Central Camionera para que en tanto se resuelve en definitiva un amparo, pueda cobrar estacionamiento a los usuarios, dio a conocer el alcalde, Armando Cabada.Dijo que debido a ello, a partir de este día el Municipio debe retirar los sellos de clausura que colocó en octubre pasado la Dirección de Regulación Comercial en el sistema de cobro de la central.Expuso que la audiencia incidental de este asunto será el 22 de noviembre, pero aseguró que hoy mismo el Municipio interpondrá una queja urgente ante un Tribunal Colegiado.Explicó que la Central de Autobuses se amparó contra la Ley estatal de Desarrollo Urbano Sustentable.“Se ha concedido la suspensión provisional y nos ordena el juez Séptimo de Distrito que retiremos los sellos de clausura que puso la Dirección de Comercio, tendremos que acatar esta disposición”, mencionó Cabada.Aseguró que el Municipio seguirá en la postura de no permitir recaudación por estacionamiento.Descartó que se vaya a generar un efecto dominó en plazas que han intentado hacerlo, debido a que dijo la situación es diferente.“Quiero decirle a todos los juarenses que habremos de seguir en nuestra postura de defender el derecho de no cobrar en los centros comerciales, en las tiendas departamentales”, puntualizó.El 6 de octubre, la Central de Autobuses reactivó por espacio de cinco horas el cobro por el uso del aparcadero después de que un juez federal falló a favor del amparo interpuesto por la administración hace un año contra el Reglamento local de Estacionamientos.El Municipio, en respuesta, ordenó clausurar las plumas haciendo valer la Ley estatal de Desarrollo Urbano Sostenible.El secretario del Ayuntamiento, Roberto Rentería Manqueros, explicó entonces que una vez que un juez federal otorgó la sentencia definitiva contra el Reglamento de Estacionamientos del Municipio, se hizo valer la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, contra la que no se amparó la empresa.Por ello, inspectores de la Dirección de Comercio municipal procedieron a la clausura de las casetas de cobro.Ahora el juez Séptimo de Distrito otorgó una suspensión provisional a la Central de Autobuses, en tanto se resuelve en definitivo un amparo contra la Ley estatal de Desarrollo Urbano en su artículo 10, que prohíbe cobrar estacionamiento a los centros comerciales.

