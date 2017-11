Abren al 'Big Mama' proceso penal por asalto

El presunto ladrón apodado “Big Mama” y otro hombre fueron vinculados ayer a proceso penal por un asalto ocurrido el pasado 14 de septiembre, luego de que la víctima retiró 4 mil 600 dólares de una sucursal bancaria.Esta es la segunda causa penal instruida contra Fernando Escárcega Palacios alias “Big Mama” y la primera instruida a Israel Daniel Hernández García.La vinculación a proceso emitida ayer corresponde a la causa penal número 2759/17 y por hechos presuntamente sucedidos el pasado 14 de septiembre aproximadamente a las 12:20 horas.Supuestamente Escárcega, en compañía de otra persona aun no identificada, hacían labores de vigilancia en el interior de banco BBVA Bancomer ubicado en las avenidas Hermanos Escobar y Américas, de la colonia Margaritas.Al parecer ambas personas vigilaban a un hombre que retiró 4 mil 600 dólares de la ventanilla y pasaron la información a Israel Daniel Hernández y a otro hombre para que persiguieran a la víctima, cuya identidad quedó bajo reserva judicial.La víctima fue seguida por estas dos personas hasta su negocio, a unos 80 metros de la institución de crédito y la amagaron con un arma de fuego calibre 9 milímetros para exigirle el dinero.Los ladrones también se apoderaron de los 4 mil 600 dólares, de 10 mil pesos producto de las ventas del día, de un celular marca Samsung valuado en 6 mil 500 pesos y de 3 mil pesos propiedad de una persona que se encontraba en el negocio de la víctima.Luego ambos hombres huyeron a bordo de un vehículo Kia que al parecer fue conducido por Hernández García.En la sala décima primera de los juzgados locales, una agente del Ministerio Público (MP) presentó ayer varios datos de prueba al juez de Control Efraín Baca Gutiérrez.Entre éstas dos fotografías tomadas dentro del banco donde se observa a dos personas, una de ellas al parecer es Escárcega Palacios que vestía una camisa azul, además de un video captado en el negocio de la víctima en las que se observa a dos hombres cometiendo el asalto –que no son los acusados– y el momento en que huyen.Al parecer con el video la fiscal pretendía acreditar que la víctima vio el vehículo usado para el robo y al conductor posteriormente el afectado hizo un reconocimiento a través de fotografías en el que señala a Israel Daniel Hernández como el conductor del Kia.La representante social también dio lectura a una declaración rendida por Escárcega ante el MP el pasado 7 de noviembre.En ella dice haber participado en cuatro robos a cuentahabientes, uno cometido en contra de un cliente de Banorte al que le quitaron unos 60 mil pesos, otros a un usuario de BBVA Bancomer de la sucursal Zaragoza y Panamericana donde se apoderaron de 120 mil pesos en monedas y 13 mil pesos.Uno más a una persona que salió del bando Santander domiciliado en 16 de Septiembre a quien lo despojaron de 40 mil pesos y el relativo al del 14 de septiembre en BBVA Bancomer.Además señaló que él se dedicaba a esta actividad desde enero pasado y sabía que las otras personas tenían unos cuatro años asaltando.Mientras que el abogado defensor de Hernández refirió que su representado no contó con una adecuada defensa cuando fue arrestado y estuvo internado en los separos de la Fiscalía pues lo representó el mismo abogado de Escárcega y es precisamente él quien lo señala como uno de los participantes en los robos.

