Aprueban regular entorno urbano

El Ayuntamiento aprobó un programa de regularización del entorno urbano para las empresas de telecomunicaciones y de servicios, ya sea privadas o de Gobierno.El objetivo es que se retire cableado, postes u otra infraestructura que no se esté utilizando y que se encuentra en la vía pública."Este punto de acuerdo va encaminado a embellecer el entorno urbano de nuestra ciudad, los juarenses nos topamos día a día con este equipo en desuso de compañías como Telmex y otras empresas de cable", mencionó el regidor Ubaldo Solís, quien presentó el punto de acuerdo.Dijo que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento y la Comisión Federal de Electricidad también dejan postes u obras incompletas en la vía pública, las cuales ocasionan molestias a la ciudadanía."No podemos permitir que ni las empresas de telecomunicación ni las oficinas de gobierno de servicios públicos ni los particulares utilicen los espacios de los ciudadanos para su beneficio", agregó el edil, Eduardo Fernández, en la discusión del asunto.El alcalde, Armando Cabada, dijo que este tema se puede reglamentar por la Dirección de Desarrollo Urbano, e instruyó a la titular de la dependencia, Lilia Ana Méndez Rentería a trabajarlo.El punto de acuerdo se aprobó por unanimidad ayer en la sesión ordinaria de Cabildo.En otro asunto de la orden del día, el Cabildo declaró recinto oficial el Centro Municipal de las Artes (Cema) para celebrar la sesión solemne del día 8 de diciembre a las 12:00 horas para entregar la presea Fray García de San Francisco.Además se autorizó un cambio de zonificación secundaria de un predio con superficie de mil 511 metros cuadrados, de habitacional ecológico pluvial a mixto, ubicado en bulevar Fundadores y avenida Acacias, de Parajes de San José, etapa III, a favor de la cadena comercial Oxxo.Así como la venta a un particular de un predio municipal con superficie de 110.67 metros cuadros de la calle Quinta Vianey del fraccionamiento Las Estancias, por un monto de 91 mil 856 pesos.El Cabildo autorizó al Comité de Adquisiciones y Servicios a convocar la licitación de diversos servicios sin contar con saldo disponible en el presupuesto.Las licitaciones son para contratar servicios tales como pólizas de seguro, de grúa, gas, gasolina, diésel, fotocopiado, radiocomunicación, fumigación y lubricantes, entre otros."Si no se autoriza esta solicitud estriamos imposibilitados para ofrecer los servicios, por ello se autoriza al Comité a que convoque de manera excepcional sin contar con saldo disponible", explicó la regidora Rosario Valadez.El Cabildo autorizó utilizar recursos remanentes por un monto de cerca de 38 millones de pesos, no utilizados de 2004 a 2016, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) para obras de este año en zonas de atención prioritaria.En total, con el presupuesto de este año de ese fondo se ejercerán 262 millones de pesos, explicó el director de Planeación y Evaluación, Juan Enrique Díaz Aguilar.En otro tema se autorizó firmar un acuerdo interinstitucional de Hermanamiento entre la Ciudad de Juárez y El Paso, fin de llevar en conjunto actividades culturales, educativas, económicas, salud, tecnología y de turismo.Asimismo, se aprobó tomar las medidas pertinentes para que toda persona con discapacidad pueda ejercer el derecho a la integridad y accesibilidad en instalaciones deportivas.En el punto de acuerdo se acordó empezar con las obras de adaptación en el gimnasio municipal Josué Neri Santos.La regidora Rosario Valadez, expuso que en la ciudad el 6 por ciento de la población tiene alguna discapacidad, lo que representan unas 83 mil 400 personas.

