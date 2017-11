Hallan cadáver en estado de descomposición

Ataques a mano armada en zonas habitacionales o hallazgos de ‘encobijados’ en terracería o lotes baldíos, han sido hechos recurrentes este mes, que en 16 días transcurridos reporta 30 homicidios dolosos, dio a conocer Alejandro Ruvalcaba Valadez, vocero de la Fiscalía General del Estado (FGE).Ayer los peritos especializados en la escena del crimen reportaron el hallazgo del cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición.El cuerpo sin vida fue localizado por una persona que juntaba botes de aluminio para vender por kilo en un terreno despoblado, ubicado al final de la avenida Manuel Talamás Camandari, cerca del bulevar Fundadores.El viandante fue sorprendido por los fétidos olores y al acercarse al punto donde emanaba el olor a putrefacto se encontró el cadáver que llevaba entre sus pertenencias una identificación a nombre de Ricardo Daniel Carrasco Burciaga.Policías municipales, adscritos al Distrito Valle, acudieron al lugar reportado a través del 911 y corroboraron la existencia de los restos humanos.Estimaciones de los peritos especializados en la escena del crimen estimaron que el cuerpo tenía de cinco a seis días sin vida y ya había sido víctima de los animales carroñeros del desierto.Por el estado de descomposición del cadáver no se le apreciaron huellas de violencia, por lo que será hasta que la necropsia sea concluida como se conozca la causa de muerte.El vocero de la FGE dijo que hasta entonces se determinará si el deceso es homicidio doloso.Agregó que que en el caso del hombre localizado muerto el pasado 8 de noviembre, el médico legista estableció que la muerte no fue violenta, sino por enfermedad, por lo que no fue abierta la carpeta de investigación por homicidio doloso.

