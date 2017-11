Urgen a Estado programa de identificación vehicular

Cargando

Miembros del Comité Ciudadano para la Organización Automotriz pidieron al Estado que de manera urgente implemente un programa de identificación vehicular, para acabar con un creciente índice de delitos que se registra en esta ciudad.En tanto que también exigieron al gobernador Javier Corral Jurado que cumpla la promesa de gestionar ante la Federación que vuelva a la frontera el esquema de regularización que venció a finales de 2008.“Tenemos declaraciones del gobernador en el que se compromete a intervenir en el problema de los autos irregulares; no sólo no ha intervenido el Estado, sino el problema se ha venido agravando”, expuso Alejandro Almada, vocero de la organización.“Desde su campaña la propuesta fue recibida y aceptada y nos comentaron que fue incluida en la agenda de trabajo”, comentó.Los integrantes de la organización cuestionaron ayer en conferencia de prensa que dos organizaciones de ciudadanos en esta ciudad han estado expidiendo engomados pafos y se les ha dado tolerancia.Afirmaron que la mitad de los 50 mil automóviles ‘chuecos’ que circulan en Juárez portan un engomado de estos.Por ello, Almada dijo: “el Estado no puede dormirse, ni esperar a que la Federación resuelva el problema”.“Por lo menos, (el Gobierno estatal) debe intervenir de forma urgente para identificar a los vehículos con engomados oficiales del Gobierno del Estado (…) primero que nada, por cuestión de seguridad”, agregó.Los integrantes del comité piden al mandatario estatal que gestione ante las autoridades hacendarias que regrese el esquema de importación que venció en diciembre de 2008.En ese entonces, refirieron, en promedio, el costo de la importación de un vehículo que costaba mil dólares, ascendía al 10 por ciento de su valor.Al cerrar ese esquema, la ciudad se inundó de autos irregulares, a bordo de los que se cometen gran número de delitos, insistió.“Nosotros vamos a pedir una cita directamente en Chihuahua con el gobernador para plantearle al gobernador este problema”, dijo.Mientras que la autoridad federal descartó la implementación de un nuevo esquema de regularización masiva de vehículos, como prometen las organizaciones que expiden engomados pafos.La administradora central de Operaciones Especiales de Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Sylvia Saucedo Garza, advirtió que ya se están implementando operativos en carreteras federales y avenidas de la ciudad para decomisar vehículos cuya estancia en el país es ilegal, por lo que pidió a la población hacer la importación de la manera correcta.

