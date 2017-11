Jala el Buen Fin compradores de EU

En las siete ediciones que se ha realizado el Buen Fin, economistas y comerciantes señalan que se han presentado cambios en los patrones de consumo e incluso en los giros que participan en dicha campaña.Luis Alamilla Ocaña, economista del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ), dijo que, al menos en la zona fronteriza, se notan cambios que favorecieron al gremio local.Indicó que por ejemplo el dólar caro benefició a los comerciantes locales atrayendo a compradores paseños, lo que en años anteriores no ocurría.Ayer en el arranque del Buen Fin 2017, cientos de juarenses se agruparon desde la noche a la exterior de tiendas Walmart y Soriana para poder comprar los mejores artículos durante el arranque del Buen Fin."Hemos estado esperando varios meses la llegada del Buen Fin para comprarnos una pantalla", dijo María Rebeca Bueno mientras revisaba las ofertas en Walmart Ejército Nacional.Todas las tiendas de la cadena comercial tenían productos electrónicos electrodomésticos y algunos otros de consumo flejados con cintas especiales del Buen Fin que serían retiradas a las 12 de la medianoche.Alamilla Ocaña mencionó que para fortalecer el llamado “fin de semana más barato del año”, es preciso que la actividad comercial ofrezca promociones reales y sin trampas, para lograr que el dinero se quede en la región.El Buen Fin arrancó desde hoy en la madrugada, con la participación de más de 5 mil comercios locales, que se disputan parte de la derrama que comenzó a dispersarse con la entrega de ahorros y adelanto de aguinaldos.Luis Alamilla resaltó que es importante hacer un consumo responsable y adquirir sólo lo necesario.Gilberto Cueva Pizarro, presidente de Cámara Nacional de Comercio (Canaco) mencionó que el crecimiento de la campaña ha sido tal que ya no sólo se limita a la venta de productos, sino que se suman servicios, como agencias de viajes y restaurantes.Comentó que ello contribuye a una diversificación de la oferta y atender diferentes necesidades de los consumidores.El presidente de Canaco refirió que a partir del Buen Fin, noviembre se convirtió en uno de los meses más importantes para la comercialización de bienes y servicios.Para este año se espera que las ventas superen los 600 millones de pesos.Por el comienzo del evento, tiendas como Walmart y Soriana no cerraron sus puertas para dar paso a los primeros compradores.La cadena Liverpool informó a sus clientes que por motivo del Buen Fin abrirá hoy a las 8 de la mañana y cerrará durante los tres días a la medianoche.Tan sólo en el rubro de electrónicos Canaco proyecta un aumento en ventas del 50 por ciento.Del 17 al 20 de noviembre la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) mantendrá un operativo de vigilancia en los centros comerciales participantes y las oficinas permanecerán abiertas, para recibir cualquier queja.La Secretaría de Seguridad Pública (SSPM) activó operativos de seguridad, para salvaguardar a los compradores. (Cinthya Ávila/El Diario)

