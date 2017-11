Entre pugnas renueva UACJ Consejo Universitario

Entre acusaciones de intromisión, imposición y coacción de partidos políticos, principalmente Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), estudiantes y maestros de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) elegirán hoy a los integrantes del Consejo Universitario que el próximo año sucederá al nuevo rector.En la misma jornada electoral se renovarán los consejos técnicos de cada instituto de la Universidad, que se conforman por el director, jefes de departamento, coordinadores de programa y coordinadores de apoyo, así como un académico y un alumno por programa.Sin embargo, de acuerdo con aspirantes y autoridades académicas, la principal batalla se libra por el Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de la UACJ.“Se ha visto una actividad muy intensa de participantes en la contienda, tenemos registrados finalmente 243 planillas entre alumnos y maestros para consejeros técnicos y universitarios, cosa inusual que no ha pasado en años anteriores, eso indica que la gente quiere participar en estos procesos electorales”, consideró Francisco Arturo Bribiescas Silva, de la Comisión Electoral.Pese a ello, aseguró que no existe ninguna situación que pueda enturbiar la jornada electiva que se llevará a cabo a partir de las 8:00 horas y la comunidad universitaria puede tener la certeza de que el proceso se conduce de manera imparcial.Mientras que el rector Ricardo Duarte Jáquez si bien concedió que se enfrentan a un proceso histórico por la cantidad de planillas registradas en la contienda interna, subrayó que la elección es meramente entre universitarios y no entre partidos políticos.“No veo un ambiente de carácter partidista, sí hay gente que hace señalamientos, pero en mi caso he sido respetuoso y no he tenido ninguna evidencia de carácter partidista, espero que todo mundo respete esta jornada”, mencionó.Para los contendientes la realidad es otra en la elección interna en la UACJ.Denunciaron que durante el proceso electoral han visto de todo: desde la intervención de priistas y panistas que buscan incidir en la intención del voto a través del patrocinio ilegal de las campañas, hasta ofertas de becas, cargos y celulares inteligentes a cambio del voto.“Las planillas que están patrocinadas por los partidos políticos han hecho varias fiestas para obtener el apoyo de los estudiantes, colocaron varias mantas, mandaron hacer camisetas, sudaderas y engomados, todo un despliegue de artículos que tienen un alto costo”, narró bajo la condición de anonimato un aspirante al Consejo Universitario por parte del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA).Agregó que tal ha sido el dispendio en este proceso electoral interno que alumnos aspirantes a consejeros universitarios han ofrecido teléfonos celulares como el iPhone X, becas, beneficios para estudiar en otras universidades y hasta cargos en plantel.“Todo esto porque cuentan con el patrocinio de los partidos políticos, del PAN y del PRI, pero también de funcionarios del Gobierno estatal, que quieren colocar consejeros afines porque el próximo año se disputarán la Rectoría, realmente eso es lo que está en juego y por lo que van todos desde ahora”, advirtió un académico que también pidió reservar su identidad.Aunque nadie exhibió evidencias de la presunta intromisión de los partidos y del Gobierno, estudiantes y maestros consideraron que la situación es evidente no sólo por la cantidad de planillas registradas, sino también por las campañas realizadas en los institutos.“Es tan evidente todo, el tope de gastos de campaña es como de 5 mil pesos o poco más y algunos han ofrecido comidas en los institutos como donas y café por las mañanas, y tacos por la tarde, además de fiestas con comida y alcohol”, refirió una estudiante de Derecho.Consultado al respecto, Francisco Bribiescas dijo que desconocía el monto del tope de gastos de campaña y si estaba estipulado en la convocatoria, pero consideró que 5 mil pesos “realmente no es nada” y si alguien tiene dudas sobre lo que se invirtió se puede reportar la situación.“Nosotros tendríamos que ver, hasta que alguien lo requiera, cuánto se gastó… probablemente por denuncia o si lo maneja la convocatoria podemos pedir a los que ganaron el presupuesto invertido, ellos mostraran lo que invirtieron en campaña, que no es nada”, explicó ayer en conferencia de prensa.La convocatoria establece que el monto máximo de gastos de los actos proselitistas que sólo se realizaron durante cuatro días podrá ascender hasta 100 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que este año tiene un valor de 75.49 pesos, por lo que el monto total para gastos de campaña es de 7 mil 549 pesos. (Gabriela Minjáres)