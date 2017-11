Vinculan a hombre por matar a cuchilladas a otro

Un hombre fue vinculado a proceso penal acusado de haber matado a una persona al acuchillarla en 40 ocasiones tras una pelea.El juez de Control Adalberto Contreras Payán estimó que se acredita el delito y la presunta responsabilidad de Martín Ortega Bernal pero no la agravante de saña. Es decir, el haber causado un dolor innecesario a la víctima Pedro Santos García, a pesar del número de lesiones que sufrió.Los hechos presuntamente sucedieron el 23 de agosto del 2014 entre las 9 y las 10 de la noche cuando Ortega Bernal y la víctima Pedro Santos García se encontraban en una casa en las calles Navojoa y Atenango de la colonia Granjas Las Maravillas.El ahora detenido al parecer atacó a Santos con un arma blanca y lo lesionó en más de 40 veces, provocándole que se desangrara por una lesión que recibió en el cuello. La causa de muerte fue un shock hipovolémico consecutivo a laceración secundaria de paquete vascular consecutivo a una herida punzocortante en cuello.Además sufrió lesiones en el tórax, abdomen y miembros torácicos.La fiscal a cargo leyó los datos de prueba reunidos contra Ortega, entre estos la declaración del propietario de un terreno adyacente al lugar donde sucedió el asesinato de Santos García, y quien dijo que ese 23 de agosto llegó a su predio entre las 10:30 y las 11 de la noche y el ahora procesado le dijo que en su cuarto tenía a Pedro bien golpeado.Por lo que el testigo y su esposa dieron aviso a una hermana de Pedro Santos. Pero hasta el día siguiente los parientes del ahora occiso acudieron al domicilio y lo encontraron muerto; Martín Ortega Bernal ya había huido.Una persona cercana al ahora procesado declaró que Ortega había estado en la cárcel como responsable de un homicidio sucedido en el 2014, por lo que un agente estatal procedió a buscar datos en los archivos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de ahí obtuvieron unas fotografías que posteriormente mostraron a los testigos durante un ejercicio de reconocimiento.Estas identificaciones fueron otros de los datos de prueba presentados ayer al juez y que permitieron al resolutor dictar el auto de vinculación a proceso en contra de Ortega Bernal.El juez también refirió que el MP no acreditó que el sospechoso tuviera el deseo o la intención de ocasionarle un dolor innecesario a la víctima y se desconoce si las lesiones que no le causaron la muerte fueron propinadas cuando Santos García ya no presentaba signos vitales.

