Con cámaras 'prestadas' buscan vigilar la ciudad

Autoridades municipales, estatales y federales buscan activar en la ciudad un proyecto de videovigilancia en el que se pedirá a la población comprar e instalar cámaras en sus viviendas y negocios para conectarlas a una red de monitoreo oficial que se creará.El plan fue dado a conocer por el gobernador Javier Corral Jurado y el alcalde Armando Cabada tras encabezar en esta frontera una reunión con la recientemente instalada mesa de coordinación policiaca en la que participan corporaciones de los tres niveles de Gobierno.Uno de los acuerdos de este nuevo grupo interinstitucional, fue el reforzamiento del Centro de Respuesta Inmediata, la coordinación con el C-4 y la creación del sistema de videovigilancia en el que contemplan la participación ciudadana.Corral Jurado indicó que la propuesta de que la ciudadanía aporte equipo de videovigilancia, fue realizada por una empresa privada y se analiza junto con las de otras compañías.“Está planteado para tener una coparticipación de particulares donde los propios comerciantes, empresarios, las propias familias, pueden ser partícipes de un programa de videovigilancia que se conecte a nuestra central de monitoreo donde se puedan ir focalizando hechos delictivos y atendiéndolos en tiempo real”, dijo.Señaló que no se requerirá contratar personal ya que se invertirá en un centro de operación con tecnología abierta.“No necesitamos personal para las cámaras, lo que necesitamos es que haya mucha gente que se anime a invertir en una cámara en sus empresas, sus negocios, en sus casas, y nosotros nos encargamos de conectar a una red que tiene un monitoreo central y que coordina la acción a distintas dependencias, Cruz Roja, Protección Civil, Bomberos, Agencia Estatal de Investigación, Policía municipal, PGR, Ministerio Público, etc.”, refirió.La propuesta es analizada en cuanto a costos y eficacia para los cinco principales municipios de la entidad, añadió.“Estamos evaluando costos y eficacia en la red y sobre todo interoperativiad de esos sistemas, ya no vamos a andar amarrándonos con un proveedor que es el único que puede dar mantenimiento porque es el único que tiene las refacciones, esos negocitos se acabaron en materia de seguridad pública, vamos a ir por sistemas abiertos, tecnología abierta, interoperables”, aseguró el gobernador.La semana pasada la propuesta fue planteada al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) por el fiscal de la zona norte Jorge Nava López y el secretario de Seguridad Pública Municipal Ricardo Realivázquez.De acuerdo con información difundida en junio por el subsecretario de Gobierno, Ramón Galindo, de las 550 cámaras de videovigilancia que utiliza el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, conocido como C4, para monitorear la seguridad en la ciudad, no más de 100 se encuentran operando. Es decir, ocho de cada 10 artefactos en la ciudad no funcionan.Sobre la coordinación establecida en la mesa institucional, Corral indicó que el objetivo principal es combatir en forma inmediata los delitos que se generen.“El propósito de este mecanismo es reforzar nuestro trabajo entre todos para enfrentar de manera unida y eficaz a los enemigos de la paz; para atender la incidencia delictiva en algunos sectores de la ciudad y juntos poder cumplir todas las etapas del proceso de combate puntual a la delincuencia y al crimen organizado”, expresó. (J. Olivas / Con información de K. Cano / El Diario)

