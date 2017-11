Llegan ante Tribunal por autos robados

En hechos diferentes, dos personas fueron detenidas y puestas a disposición de tribunales de Control como sospechosas de tener en su poder vehículos con reporte de robo y uno de ellos también enfrenta cargos por posesión de droga, de un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y de cartuchos.Un proceso penal, registrado bajo el número de causa 2799/17, se sigue en contra de Carlos Alfredo O. C., quien fue arrestado el lunes pasado en las calles José Covarrubias y Chimalpa de la colonia Gustavo Díaz Ordaz, presuntamente sentado frente al volante de una camioneta GMC Envoy color negra con reporte de robo de fecha 31 de julio del 2017.Agentes de la Policía Municipal realizaban un recorrido cuando vieron la GMC y abajo a un hombre que echaba mecánica y tenía fajada a la cintura un arma de fuego y a otra persona frente al volante.Los elementos se detuvieron para una inspección, “corrieron” el número de serie de ese vehículo en una base de datos denominada “Plataforma Juárez” y detectaron que tenía reporte de hurto.Además en la GMC se hallaron 447 gramos de mariguana, así como un arma de fuego calibre .223, dos cargadores abastecidos y 50 cartuchos útiles.El Ministerio Público (MP) únicamente presentó ante el juez Adalberto Contreras Payán a Carlos Alfredo O. C. Ayer el resolutor declaró legal la detención y fijó la audiencia de vinculación o no a proceso para mañana.El otro detenido a quien se le instruyó una audiencia inicial ayer, es Jorge Antonio Reyes Mendoza quien también se hace llamar Jorge Antonio Barrero Mendoza.Él fue asegurado el lunes pasado también por parte de elementos de la SSPM, en las calles Lago Tarango y Ejido Galeana de la colonia Terrenos Nacionales al parecer manejando un Plymouth Neon verde 1997 con matrículas EKR-9519, con reporte de robo.El propietario señaló a los municipales que ese día salió de su casa pero ya no estaba su carro. Por lo que llamó al 911 y después de buscar su auto en colonias aledañas lo encontró en Ejido Parrita y Ejido Galeana por lo que volvió a hablar al 911.Ayer una juez declaró legal la aprehensión de Reyes Mendoza y le permitió enfrentar el proceso penal en libertad aunque tiene otra causa penal por el mismo delito, la número 2398/17 en la que fue vinculado a proceso el pasado 10 de octubre y también tres carpetas más se han iniciado en su contra por el mismo ilícito pero a la fecha estas no han sido judicializadas.

