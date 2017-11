Buscan reactivar denuncia contra juez civil

Una denuncia presentada en contra del juez Segundo de lo Familiar, Simón Mario Salinas Pacheco, fue expuesta ayer ante un Tribunal de Control para solicitarle que ordene al Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) zona Norte que ejerza acción penal contra el resolutor.El MP decidió archivar la querella, interpuesta el pasado 18 de mayo por parte de Miguel Ángel Mendoza Estrada padre de dos menores a quien Salinas Pacheco había otorgado la guarda y custodia y concedió que los trasladara a Brasil. Pero después canceló esos derechos y también la pensión que pagaba la madre.Ayer el juez Segundo de lo Familiar no acudió a la audiencia pero presentó un escrito en el que señala que goza de fuero y no puede ser procesado por el desempeño de sus funciones.En la denuncia presentada contra el juez Familiar –radicada en la causa penal número 71/2017 ante el MP– se indica que Salinas Pacheco incurrió en los delitos de abuso de autoridad, denegación y retardo de la justicia y uso ilegal de la fuerza pública y discriminación.El abogado del denunciante, Édgar Chaparro Contreras, explicó que inicialmente el juez Salinas Pacheco otorgó la pensión alimenticia a los niños con cargo a la madre Danna María Samaniego Montes y le concedió a Mendoza la guarda y custodia, con la posibilidad de radicar en Brasil.Pero posteriormente el juez Salinas Pacheco revocó su determinación, ordenó que los niños fueran traídos a Ciudad Juárez y canceló el depósito de la pensión por un plazo de diez meses, período en que la cantidad sumó 212 mil pesos.“Ordenó traer a los menores a Juárez sin ser éste su domicilio habitual porque desde el 2012 ellos viven con el padre en Brasil, con autorización notarial de la madre.“El mismo juez gira un oficio a la Procuraduría General de la República (PGR) dando a conocer una retención ilegal de menores por parte del padre; giró oficios a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) para cancelar los pasaportes de los infantes y también a la Policía Federal de Brasil y a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua para que con uso de la fuerza pública y rompimientos de cerraduras los niños fueran traídos”, explicó el abogado.Miguel Ángel Mendoza fue detenido acusado de tráfico de menores porque no trajo a México a sus hijos. Pero un juez federal dictó auto de no vinculación a proceso al considerar que no había delito.Durante los dos días que Mendoza Estrada estuvo arrestado, el juez Segundo de lo Familiar le otorgó la guarda y custodia a la madre, indicó Chaparro Contreras.Por lo que los abogados de Mendoza interpusieron la denuncia contra el juez de lo Familiar o actualmente juez Sexto por Audiencia. Pero el pasado 22 de septiembre el MP determinó no continuar investigando la denuncia contra el juez Salinas Pacheco.La diligencia de ayer fue presidida por el juez de Control, Jorge Omar Derat Acosta, quien dio lectura a la misiva de Salinas Pacheco y escuchó los alegatos de un agente del MP y también de los abogados de Mendoza Estrada, luego decretó un receso y dio a conocer que la audiencia se reanudará hoy jueves para determinar si ordena al MP continuar la investigación o mantenerla en el actual estado.

