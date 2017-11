Rechaza Casa del Migrante auditoría de Gobierno estatal

Cargando

La Casa del Migrante rechaza ser auditada por el Gobierno estatal argumentando que los recursos con los que opera este 2017 no son fondos públicos, sino dinero prestado de la Diócesis de Ciudad Juárez y de donativos de organizaciones civiles.Francisco Javier Calvillo Salazar, director del albergue católico, dijo que a la fecha ya no hay convenio con el Estado, por lo que el obispado y distintas organizaciones les ayudan con diferentes medios y no han recibido recurso federal o estatal que corresponda al año en curso.“El problema es que Gobierno del Estado a través de Desarrollo Social vienen y empiezan a auditar el 2017. Cuando ellos llegan, les decimos: cómo es que viene a auditar un año que no hay ni convenio ni fondo”, dijo el sacerdote.Afirmó que, como lo hace obligatorio el convenio firmado el 10 de noviembre del año pasado, la Casa del Migrante envió todo el expediente de 2016 donde, indicó, comprueban los gastos.Sin embargo, la documentación que entregó el organismo presenta irregularidades como facturaciones dobles y notas de remisión que no son facturas, señaló Víctor Quintana Silveyra, secretario de Desarrollo Social de la administración estatal.En respuesta, el funcionario dijo que los recursos, que pueden ser auditados en cualquier momento independientemente de cuándo hayan sido ejercidos, le fueron entregados a la Casa del Migrante a finales del año pasado y que no han sido comprobados.“Mi obligación es ser transparente y también serlo con otras organizaciones”, comentó. “No se trata de ninguna persecución fiscal al padre; es algo que él firmó y que es obligación mía hacer”.Calvillo Salazar cuestionó que los auditores pregunten sobre los gastos operativos del albergue en 2017 si no hay convenio actualizado.“¿Cómo es posible que vengan a auditar y nos digan que cómo le estamos haciendo en este 2017?’ El Obispado nos presta dinero. ‘Queremos copias de las fichas que el Obispado te da en tantas cantidades; queremos todas las organizaciones que te ayudan aún en especie las notas o facturas. El programa fiscal interno’”, parafraseó.En días pasados, la Secretaría de Desarrollo Social inició una auditoría a la asociación civil dependiente de la Iglesia Católica local para verificar que los recursos que le dio la Federación para ejercer se hayan gasto debidamente.La suma asciende a 4 millones 467 mil 580 pesos con 94 centavos, según consta en el Convenio de Apoyo Económico entre el Estado y la Casa del Migrante, del que El Diario tiene una copia digital.De acuerdo con este contrato, los recursos provienen del Fondo de Apoyo a Migrantes en Operación de Albergues en el Municipio de Ojinaga 2016.

