Asesinatos y levantones reencienden el Valle

Grupos armados que operan en el Valle de Juárez han sido los responsables de, al menos, cuatro ejecuciones en los ejidos Zaragocita y El Sauzal cometidas este mes, además de la privación de la libertad de dos hombres, lo que encendió focos rojos entre las corporaciones policiacas.Precisamente a raíz de la privación de la libertad de un hombre en San Isidro, la familia ubicó a los presuntos plagiarios y dio aviso a la Policía Municipal; fue de esta forma que los preventivos capturaron a los integrantes de una supuesta célula criminal del Cártel de Sinaloa en una casa de seguridad.“La Secretaría de Seguridad Pública Municipal aseguró en el Valle de Juárez siete armas largas, más de 40 libras de mariguana, varios cartuchos y cargadores”, dijo ayer el secretario Ricardo Realivázquez Domínguez.Agregó que la corporación mantiene presencia en la zona del Valle.“Es un punto importante para nosotros, no lo hemos descuidado, ahí están resultados en cuanto a detenciones y el acercamiento a los pobladores del sector”, dijo el jefe policiaco.El comisionado de Seguridad Pública, Oscar Aparicio Avendaño, dijo que por parte de esta corporación se mantiene un destacamento en los municipios de Guadalupe y Praxedis G. Guerrero.“Estamos muy bien coordinados con la Policía Municipal, todo lo que repercute en el Valle, nos va a afectar en la ciudad, también estamos coordinados con autoridades norteamericanas y vamos a reforzar la zona”, mencionó.El reporte de la Fiscalía General del Estado (FGE) establece que el 2 de noviembre fue asesinado con proyectil de arma de fuego Israel Rubio Valdez, de 36 años, en la calle Luciano Becerra de la colonia El Papalote situada al suroriente de la ciudad.El día 3 fue privado de la vida a la altura del Puente Yañez un hombre hasta el momento no identificado.El día 7 del mismo mes fueron ejecutados Luis Mario Gordillo y Valeria Geraldine Atilano, de 29 y 44 años. El doble crimen fue reportado a escasos metros de un kínder en el ejido El Sauzal.El 9 de noviembre, nuevamente en la calle Luciano Becerra, fue privado de la vida con arma de fuego Martín Rivera García, de 44 años.La madrugada del viernes 10, dos hombres armados vestidos de negro, con el rostro cubierto y portando armas largas, irrumpieron en una casa del ejido de San Isidro para privar de la libertad a Uriel Yáñez Domínguez, de 28 años, de oficio comerciante y electricista y quien hasta el momento no ha sido localizado.El día 11 del mes en curso, en las calles Pípila y Benito Juárez del ejido Zaragoza, fue asesinado un hombre hasta el momento no identificado, cuyo cuerpo fue arrojado a terracería, envuelto en una cobija.El domingo 12 se registró la segunda privación de la libertad un hombre y la denuncia de la familia permitió la detención de supuestos integrantes del Cártel de Sinaloa que operaban en el Valle.Los residentes de los ejidos rurales de Juárez, Guadalupe y Praxedis denunciaron ayer, en forma anónima, que las células delictivas de esta organización delictiva se han fortalecido y mantienen el control en el trasiego de drogas, por lo que reprobaron que el personal del Ejército Mexicano se haya retirado del patrullaje preventivo.Este hecho fue confirmado por El Diario la semana pasada, ya que no se observaron los puntos de revisión militar instalados en la carretera Juárez-Porvenir a la altura de Loma Blanca, del ejido San Agustín, en el entronque del poblado Rodrigo M. Quevedo y en las instalaciones abandonadas de la Comisión Federal de Electricidad, donde solo se observan costales de arena.Guadalupe y Praxedis G. Guerrero son dos municipios que carecen de Seguridad Pública Municipal, ya que los narcotraficantes desarticularon ambas corporaciones al asesinar a agentes y directores. (Luz del Carmen Sosa/ El Diario)

