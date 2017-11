Acusan de cohecho a ministeriales expuestos en video

El coordinador operativo de la Unidad de Delitos contra la Paz y dos elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) fueron puestos a disposición de un juez por la probable comisión del delito de cohecho y será hasta el próximo martes cuando tengan la audiencia de vinculación.Alejandro Ruvalcaba Valadez, vocero de la FGE, informó que el juez dictó como medida cautelar que los agentes —que se encuentran suspendidos sin goce de sueldo— no se acerquen al denunciante.La víctima, Elías Campos, quien se desempeña como locutor de radio, denunció públicamente que el pasado 3 de octubre agentes ministeriales le exigieron 4 mil pesos para no detenerlo por traer un supuesto holograma vehicular de Texas falso.Dijo que salía de su domicilio ubicado en el poniente de la ciudad cuando los oficiales lo interceptaron en la calle Francisco Pimentel, casi esquina con la División del Norte, para hacerle una revisión de su Toyota Solara.El denunciante mencionó que tres ministeriales, incluido el comandante, lo abordaron y él, ante la presión, reconoció que les dio 500 pesos que fue a recoger a su casa pensando que así podría terminar esa situación.La grabación del video que aporta como elemento de prueba inicia cuando va manejando y explicando la comisión del delito por parte de los policías.Después de la denuncia, los elementos identificados como Gumercindo G. R., Eduardo A. O. y Julio Ezequiel P. G., fueron separados de su cargo y arrestados por el delito de cohecho.El Ministerio Público en la investigación estableció que existen elementos para fincarles el cargo de cohecho, por lo que fueron puestos a disposición del Juez de Control que fijó el próximo martes 21 de noviembre la audiencia de vinculación y además dictó como medida cautelar la restricción para que no se acercaran al denunciante.

