Ofrece Corral a Almada proceso apegado a derecho

El gobernador Javier Corral Jurado ofreció al exsubsecretario de Desarrollo Social, Hugo Almada Mireles un proceso apegado a derecho en el caso que se sigue en su contra por parte de la Función Pública estatal, derivado de una denuncia por actos de supuesta discriminación, violencia laboral y violencia institucional formulada en su contra por Elvira Urrutia Castro.Lo anterior luego del reclamo que hicieron integrantes de la familia Almada Mireles, quienes expresaron en un desplegado, que de hecho es un proceso viciado de origen, pues su representado fue condenado a la sanción más significativa que pide la demandante, sin que el proceso hubiera iniciado y sin haber sido notificado.Agregaron que esa situación se dio en violación flagrante y total de los derechos de presunción de inocencia y de que el acusado conozca mínimamente de qué se le acusa, así como de proveerse los medios adecuados de la defensa.“Él no está inhabilitado. Hugo Almada tiene todo nuestro respeto y consideración, efectivamente se presentó una queja de carácter administrativo interpuesta por una funcionaria.“Ese proceso lleva su curso, nosotros no hemos intervenido en modo alguno, él ha atendido el procedimiento, ha presentado los alegatos, las pruebas que ha considerado en su derecho presentar”, dijo ayer el mandatario estatal.Señaló que giró instrucciones a la Función Pública para que se apegue a derecho y dé a conocer el resultado de la investigación.“Yo quiero decir que le he pedido a la Función Pública que ese proceso se realice con el debido apego a derecho, el debido respeto al proceso y que se deslinde las responsabilidades y si no hay ninguna conducta reprobable o sancionable, también con toda claridad se salga a decir con toda la calidad que ello tenga”, agregó.

