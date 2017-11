Recaban ideas aquí líderes juveniles del Frente Ciudadano

Los dirigentes nacionales juveniles de los partidos políticos que conforman el Frente Ciudadano por México, Acción Nacional (PAN), De la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), estuvieron ayer en Ciudad Juárez para dialogar con jóvenes e incorporar sus aportaciones a la plataforma y agenda política rumbo a las elecciones del próximo año.Sergio Leyva Ramírez y Sergio Gil, dirigentes juveniles del PRD y MC, respectivamente, informaron en conferencia de prensa que el propósito de estos diálogos es escuchar a los jóvenes para saber qué opinan respecto de la política y de los políticos, así como qué debería cambiar.“Los jóvenes nos dicen que no creen en los partidos políticos porque lo único que hacen es simular que nos escuchan y cuando llegan a un puesto, la agenda política sigue siendo de políticos y no de los temas que les afectan; ese es el gran reto, escucharlos y que sus ideas se vean reflejadas en la plataforma política del Frente Ciudadano por México”, explicó Leyva Ramírez.Los líderes juveniles sostuvieron reuniones con jóvenes de la sociedad civil y empresarios, así como con estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh).En conferencia de prensa aseguró que si bien la alianza conformada entre los tres partidos políticos ha sido catalogada como el agua y el aceite, que no se pueden juntar, no son disímbolos y hay una agenda común que impulsan para acabar con el régimen de privilegios, corrupción y de impunidad, así como alcanzar una mayoría política que genere programas y políticas que reviertan la desigualdad en el país.“No son muy disímbolos, creo que los jóvenes lo que estamos pidiendo es que se acabe el régimen de privilegios de la clase política y de los servidores públicos, que ese dinero se vaya a cosas mucho más funcionales y productivas para el país”, agregó.Además, descartaron que la coalición obedezca a cuestiones o intereses electorales, porque ninguno de los tres partidos por sí solo pueda ganar la Presidencia de la República en los comicios del próximo año, sino que buscan una verdadera transición democrática en el país.

