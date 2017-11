Son lentos hasta cruces peatonales en puentes

La falta de agentes en cruces fronterizos y las fechas decembrinas ocasionarán un incremento alto en las filas para cruzar a Estados Unidos en los próximos días, consideraron juarenses.El déficit de alrededor de 100 agentes en las garitas de los puentes internacionales —dado a conocer ayer— ya ocasionó retrasos de hasta media hora en las filas para cruzar, inclusive, caminando.Algunos usuarios dijeron desconocer sobre la falta de personal, pero señalaron el tiempo para llegar a la vecina ciudad ha sido un poco más largo de lo normal.“Me ha tocado a pie hasta media hora. Sí ha aumentado, pero no muchísimo, igual es normal para estas fechas”, dijo Gabriel Ibave, quien cruza comúnmente a El Paso por el Puente Zaragoza.“Aún no se ponen las filas hasta medio puente para cruzar, se hace fila sólo en la hora pico tipo siete de la mañana, que es cuando van a trabajar y pasan los estudiantes”, comentó también Christian Dávalos, un usuario del Puente Santa Fe.“Igual y aún no se hace tanto la fila, hasta que depositen los aguinaldos y los ahorros y cuando nos invadan los chihuahuitas (sic)”, agregó.De acuerdo con El Diario de El Paso, la falta de personal está pegando considerablemente en los tiempos de cruce, principalmente los fines de semana y la época navideña, que es cuando se dispara el tráfico de autos en las filas.El sindicato —National Treasury Employees Union (NTEU)— calificó la actual escasez como “crítica” y solicitó la contratación de agentes adicionales para procesar viajeros en los puentes para evitar que sus elementos trabajen jornadas dobles de hasta 16 horas continuas.Mientras que el profesor investigador del Colegio Chihuahua, Rodolfo Rubio Salas, mencionó que como sucede en las demás fronteras, hay momentos críticos que son los fines de semana y cuando se acerca la época navideña, “por lo regular es cuando se hace más tiempo para los cruces”.

