Alertan sobre fraudes por Internet en el 'Buen Fin'

A poco tiempo del Buen Fin, la Fiscalía General del Estado (FGE) pidió tener precaución en las compras a través de Internet para evitar estafas.En primer lugar, la Fiscalía recomendó actualizar los dispositivos y usar la última versión de las aplicaciones y programas con el fin de poder detectar amenazas.Los especialistas de la FGE sugieren no conectarse en redes wi-fi de acceso público como las que se ubican en cibercafés, centros comerciales, librerías y edificios públicos, pues suelen ser vulnerables a los ataques cibernéticos, indicaron.La dependencia estatal pidió no confiarse de sitios que ofrecen promociones atractivas sin cerciorarse antes de la confiabilidad de dichas páginas web.“No deposite o transfiera dinero sin cerciorarse de que la venta es real y que la persona se encuentra en la ciudad en la que dice vivir. Pueden ser ‘ganchos’ para obtener atención y robar datos personales, inclusive dinero”, señaló en un comunicado.Las personas que vayan a comprar mercancías en línea deben desconfiar de los correos electrónicos que estén alojados en servidores distintos a la marca que están adquiriendo o en servicios como Gmail, Yahoo y Hotmail, advirtió al exhortar a que ingresen directamente a los sitios de las empresas para verificar las promociones.Otra recomendación de seguridad es verificar la reputación del sitio en que vaya a realizar la compra y asegurarse de que la dirección electrónica comience con las letras “https”, que significa Hipertext Transfer Protocol Secure y es un estándar que indica que la transferencia de datos será confiable.“Se recomienda revisar las condiciones o condiciones de compra que tiene el sitio web, así como las políticas de privacidad bajo las cuales manejarán sus datos confidenciales. También es relevante conocer las opciones de devolución en caso de que el producto no cumpla con lo acordado”, indicó.

