Juegan niños entre el peligro

Las malas condiciones de parques y espacios deportivos fueron producto de accidentes donde un menor de edad murió y otro resultó lesionado de gravedad, según las investigaciones que realizan las autoridades.La falta de mantenimiento y de limpieza en algunos de estos sitios, constató El Diario en sendos recorridos, representan un riesgo para los infantes que acuden a divertirse.Un ejemplo es el parque del cauce El Jarudo, ubicado en la calle Altos Hornos de la colonia Acacias.En el sitio los juegos están oxidados y averiados. Los columpios exponen fierros que pueden representar peligro para quienes los utilizan.Además, las mallas ciclónicas que cubren la parte posterior de las porterías de la cancha de futbol están dañadas y tienen puntas y ganchos, mientras que cuelgan apenas de alambres.“Y no han visto cómo se pone cada vez que llueve”, comentó un residente del sector al señalar la maleza que cubre las bancas y algunos de los juegos.Descuidos como éstos ya ocasionaron accidentes este año. El primero de ellos el pasado 20 de octubre, cuando al adolescente de 13 años Marco Antonio Salazar Olivas le cayó en la cabeza un bebedero del parque público de la colonia Los Alcaldes, lo que lo ha mantenido en el hospital desde entonces.Apenas el domingo pasado, Luis Manuel Dávalos Olague, de 11 años, falleció luego de que una portería cayera sobre su cabeza cuando jugaba con unos amigos en los campos deportivos del Club de Veteranos.“Se suponía que la estructura metálica estaba inhabilitada pero no se encontraba volteada sobre el piso como todas las demás que están en esas condiciones”, expuso el director de Protección Civil del Municipio, Efrén Matamoros Barraza.Ambos casos son investigados por el departamento jurídico del Ayuntamiento, indicó el funcionario municipal.Dijo que sobre el caso del bebedero, esa estructura se compró desde la administración pasada y los vecinos fueron quienes lo instalaron pero lo hicieron mal, lo que provocó que con el tiempo se desprendiera.La Dirección de Parques y Jardines del Municipio aseguró que se le ha dado mantenimiento casi a la totalidad de las 2 mil 732 áreas verdes que existen en la localidad.El vocero de la dependencia, David Campos, afirmó que diariamente personal de limpieza van a cortar el césped, limpiar y acondicionar bebederos y bancas, así como a supervisar las áreas de juegos.“Se han revisado prácticamente todos los espacios”, afirmó el funcionario.En tanto, el titular de Protección Civil informó que intensificarán la supervisión de la infraestructura en parques para evitar que se presenten más tragedias.“Vamos a revisar las áreas de juegos porque, de por sí, representan un riesgo por sí solos”, dijo.Matamoros Barraza señaló que no ha concluido el peritaje que realiza la dependencia a su cargo para determinar cómo ocurrió el accidente donde falleció el menor.Dijo que es el departamento jurídico del Municipio el que realiza las investigaciones y en su caso determinará las consecuencias legales que implique el caso.Y advirtió: “Se va a actuar en contra del concesionario”.De acuerdo con la Dirección de Parques y Jardines, el Club de Veteranos de Ciudad Juárez es el que tiene el comodato de esa área deportiva, en El Chamizal. (Javier Olmos / El Diario)

