Denuncian presuntos actos anticipados de campaña

Al terminar ayer el período de campaña para la elección de integrantes del Consejo Universitario y consejos técnicos, el primero de ellos que habrá de elegir al próximo rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), la Comisión Electoral recibió cinco quejas de los contendientes.La quejas, informaron Francisco Arturo Bribiescas Silva y Raúl Alberto Ponce Rodríguez, presidente y secretario de la Comisión, fueron interpuestas por estudiantes que forman parte de alguna de las planillas participantes y la mayoría son por incidentes relacionados con presuntos actos anticipados de campaña.Hasta las 14:00 horas de ayer la Comisión no había recibido ningún otro procedimiento por las inconformidades expuestas públicamente por el uso de las urnas electrónicas, plazos cortos para la realización de la contienda y la intromisión o violación a la autonomía universitaria.“No hemos recibido ninguna otra queja, las únicas son las que han interpuesto estudiantes que forman parte de planillas y ha sido básicamente como: una planilla se ha involucrado en actos de proselitismo anticipados, pero no hemos recibido ninguna otra queja sobre la estructura de la realización de la convocatoria”, dijeron.Explicaron que después de que la convocatoria para la elección interna entró en vigor el 6 de noviembre, de inmediato recibieron el primer incidente entre alumnos por la presunta comisión de actos anticipados de campaña.Aseguraron que todos los casos recibidos se evalúan desde una perspectiva en materia de derecho para dictar una resolución conforme lo establece el Reglamento de Elecciones de la UACJ, que en el artículo 53 determina cinco sanciones: amonestación privada, amonestación pública, baja temporal, baja definitiva y consignación a las autoridades.Las quejas, agregaron, son consensuadas de manera colegiada en la Comisión Electoral que está conformada por nueve personas, cinco profesores y cuatro alumnos que representan a cada uno de los institutos: Ciencias Sociales y Administración (ICSA), Arquitectura, Diseño y Arte (IADA), Ciencias Biomédicas (ICB), Ingeniera y Tecnología (IIT) y Ciudad Universitaria (CU).Los directivos de la Comisión agregaron que para dar mayor transparencia a la elección universitaria y difundir información oficial abrieron una página en el portal de Internet la UACJ, en http://www.uacj.mx/comision-electoral/Paginas/default.aspx, donde se enlistan también las planillas registradas y los resolutivos de las quejas.Precisaron que 243 planillas obtuvieron el dictamen de procedencia para participar en la contienda interna y no 264 como originalmente dieron a conocer, dato que atribuyeron a un error en la suma de los registros.También, dieron a conocer que anoche llegarían las urnas electrónicas del Instituto Estatal Electoral (IEE) para recibir la votación de los aproximadamente 30 mil universitarios y se evaluaría su instalación en los campus conforme a la cantidad de estudiantes.El IEE informó que dispondría de 41 urnas electrónicas para la elección en la UACJ.Los integrantes de la Comisión destacaron que hoy es el período de veda y mañana la jornada electoral.

