Desatan alerta pintas en escuela

Emblemas referentes a prácticas de ocultismo y un mensaje amenazante fueron pintados a la entrada de la Escuela Primaria Norahua, en la colonia Los Alcaldes, propiciando alerta entre padres de familia, estudiantes y vecinos.Con pintura roja y sobre la banqueta, al pie de la puerta que da acceso a los estudiantes, alguien escribió “Niños Muertos”, acompañado de un pentagrama y dos cruces invertidas.El hecho fue reportado a las autoridades desde la noche del lunes.“Yo estaba trabajando aquí y vinieron mi hijo y mi nuera y no vieron nada. Como media hora después se asomaron y me dijeron que habían escrito algo muy feo en la escuela. Cuando lo vi decidí llamar a la Policía”, dijo Paula Peña, quien tiene un negocio de imprenta frente al plantel educativo y cuyos sobrinos estudian ahí.Las autoridades escolares se dieron cuenta de lo ocurrido hasta la mañana, cuando algunos niños comenzaron a llegar a clases y se alarmaron junto con sus padres.“Los primeros niños en llegar sí alcanzaron a leer y se asustaron, luego lo taparon”, relató Irma Andrade, abuela de uno de los estudiantes.Los padres de familia decidieron regresar por sus hijos y llevárselos.Las mujeres manifestaron que existe temor entre los habitantes del sector, debido a que creen que el mensaje podría tratarse de una amenaza de ataque que no sólo afectaría a los niños que acuden a la escuela, sino también a los que residen cerca y juegan en las inmediaciones.“No sabemos si el loco que pintó eso quiere hacer algo o sólo se trata de una broma”, expresó Paula.Autoridades de la escuela, ubicada en el cruce de las calles Armando González Soto y Lorenzo Aguilar, en la colonia Los Alcaldes declinaron dar entrevistas respecto al tema.Marisa Cardona Gurrola, titular del Programa Nacional de Convivencia Escolar en Juárez, dijo que buscarían redoblar la seguridad y se trataría de implementar programas de prevención en el plantel.El secretario de Seguridad Pública Municipal, Ricardo Realivázquez Domínguez, calificó el hecho como un acto vandálico y dijo que ya se dialogó con los maestros y padres de familia.“Vamos a estar al pendiente con patrullajes constantes. Ya se platicó con los padres de familia, con los directivos y ninguno de ellos ha recibido amenazas”, afirmó.El jefe policiaco dijo que la corporación mantiene la vigilancia preventiva.Agregó que desde el lunes comenzaron a aparecer esas pintas y ayer se dio parte a la Policía Municipal.“Es una zona estándar y no tenemos ubicado este sector con algún foco rojo a causa de la inseguridad. Eso tampoco significa que lo vamos a descuidar”, dijo. (Karen Cano, Luz del Carmen Sosa / El Diario) Dejan mensaje en primaria from El Diario de Juárez on Vimeo Vigila Municipal primaria donde dejaron mensaje from El Diario de Juárez on Vimeo