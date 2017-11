Reclaman infantes falta de protección ante clima extremo

Cargando

Baños en mal estado y patios de escuela inseguros son parte de las deficiencias expuestas por estudiantes en el foro regional de niños, niñas y adolescentes realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés)Esta actividad es parte de una serie de acciones que el organismo desarrolla con el fin de hacer una radiografía del estado de la educación en la entidad, según informó Paola Gallo, oficial de educación de la Unicef.El ejercicio consiste en lograr que los estudiantes manifiesten lo que les gusta y lo que no les gusta de su escuela, motivándolos a expresarse libremente.“Esto ya tiene más de un año, iniciamos con trabajos en Chihuahua con foros de participación en la sierra, con niños indígenas (…) Es un esfuerzo para tomar una fotografía de todo el estado”, dijo.Explicó que específicamente hace 6 meses se inició con sondeos presenciales, luego de realizarlos a través de las redes sociales, preguntando a niños y adolescentes sobre aquellas cosas que podrían mejorar su acceso a la educación.Indicó que se trabaja sobre tres ejes: cuestiones relacionadas al aprendizaje, la infraestructura y el ambiente escolar.Los sondeos presenciales se desarrollaron en la ciudad de Chihuahua, Delicias y Parral, así como en esta localidad.“Ahora estamos haciendo estos foros regionales, vamos a hacer otro en Cuauhtémoc y otro en Guachochi”, dijo.Gómez agregó que hasta el momento los niños han expresado principalmente la falta de resguardo del clima extremoso que se vive en la región.Es decir, que en invierno no hay aparatos calefactores y en verano no hay aire acondicionado. También han expresado constantemente que no existe un servicio de sanitarios limpio en sus planteles.“Esto limita el gusto por la escuela, o el ambiente de dignidad que perciben en su entorno”, dijo.Ayer se contó con la participación de unos 200 niños y adolescentes de los niveles de educación básica y media superior, mientras que el lunes se realizó lo propio también con docentes y padres de familia, informó Judit Soto Moreno, subsecretaria de Educación y Deporte en la Zona Norte.“Estos son los ambientes de aprendizaje, la manera en cómo se aprende y la infraestructura educativa, donde se espera que todos los y las estudiantes den a conocer sus puntos de vista y al tenerlo complementar los trabajos que estamos haciendo en Gobierno”, dijo la funcionaria.Los resultados se darán a conocer a principios del próximo año, se informó. (Karen Cano)

