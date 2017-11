Investigan a guardias de Ejecución de Penas por cobrar a procesados

Un Tribunal de Control ordenó al Ministerio Público (MP) abrir una investigación en contra de guardias que laboran en la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, debido a que un procesado denunció en una audiencia judicial que el personal de seguridad le exigía 200 pesos para permitirle entrar al edificio a firmar.La rúbrica era la única medida cautelar impuesta por otro Tribunal y de acuerdo con el procesado, Faustino Rafael Torres, dejó de cumplir porque no tenía dinero para pagar el soborno.Debido al incumplimiento, se giró una orden de aprehensión en contra de Torres. La cual fue cumplimentada hace unos días y ayer fue trasladado a la Quinta Sala de los juzgados locales para reanudar la causa penal número 2230/16, por delitos contra la salud y que había sido decretada suspendida ante la ilocalización de él.Precisamente en esa diligencia, el acusado le dijo al juez de Control Lorenzo Villar Chavarría que dejó de cumplir con la cautelar porque cada vez que acudía al edificio de la Fiscalía de Ejecución de Penas, ubicado en eje vial Juan Gabriel atrás de Soriana Sanders– los guardias le pedían dinero y en un inicio sí pudo dar la cuota pero después comenzó a vivir en unión libre con una mujer y ya no pudo cubrir ese gasto.Ante el señalamiento, el juez le dio vista a la agente del Ministerio Público (MP) a cargo de esa carpeta para que esa autoridad inicie una investigación en la que pueda deslindar responsabilidades.Torres fue declarado sustraído desde el pasado 27 de abril, previo a que se llevara a cabo una audiencia judicial denominada “intermedia” que tiene como objeto depurar las pruebas y dictar el auto de apertura a juicio oral o bien la aprobación de una salida alterna al proceso o el dictado de una sentencia a través de un procedimiento abreviado.Torres está acusado de haber estado en poder de varias dosis de mariguana que dieron un peso de 14.79 gramos. Fue detenido el 24 de octubre del 2016 en las calles Francisco Sarabia e Ignacio Mariscal de la colonia Obrera.Desde que fue arrestado, a Faustino se le permitió enfrentar el proceso penal en libertad sujeto a presentarse a firmar ante el personal de la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales.Ayer el juez ordenó poner en libertad a Torres y le impuso la misma cautelar, por considerar que no existe una razón para enviarlo a prisión. Además el resolutor fijó la audiencia intermedia para el 17 de enero del 2018 a las 09:30. Durante este tiempo, la forma de mantener monitoreado al acusado sólo será que acuda a firmar cada mes. (Blanca Carmona)

