Libera juez a acusado... por ausencia de fiscal

Un presunto carjacker quedó en libertad ayer debido a que una agente del Ministerio Público (MP) adscrita a la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte no se presentó a la audiencia de vinculación o no a proceso.Ante la ausencia de la fiscal Imelda Guadalupe Marín y dado que el MP tiene el monopolio para ejercer la acción penal, el juez de Control Félix Aurelio Guerra Salazar ordenó la libertad de Jesús Eduardo Rocha Moreno.El vocero de la FGE, Alejandro Ruvalcaba Valadez, responsabilizó al Tribunal de la inasistencia de la representante social al referir que la administración de Ciudad Judicial no notificó debidamente a la Fiscalía porque el sistema se les “cayó”.Sin embargo, en todas las audiencias iniciales los jueces de Control notifican a los agentes del MP el día y la hora de la diligencia de vinculación o no a proceso.La audiencia de ayer estaba prevista para las 12:00 horas en la tercera sala de Apelación.El abogado defensor Mario Espinoza Simental llegó unos minutos antes y el acusado fue trasladado a tiempo del Cereso 3 al recintoTambién el juez de Control Félix Aurelio Guerra Salazar estuvo a la hora prevista, pero al ver que no llegaba la agente del MP decidió esperar unos minutos.El juzgador se salió de la sala y trascurrida media hora, el defensor lo buscó para exigirle que abriera audiencia.Datos no oficiales indican que el Tribunal se comunicó a la Fiscalía para avisar que no había llegado la representante social, pero ante la exigencia del defensor el juez regresó a la sala e inició la diligencia casi 40 minutos tarde y debido a la falta de datos de prueba para considerar que se cometió un delito y que Rocha Moreno participó, el juzgador dictó auto de no vinculación a proceso y levantó la medida cautelar de prisión preventiva.En la primera audiencia Jesús Eduardo Rocha fue acusado de haber robado a mano armada un vehículo, el 13 de noviembre de 2016 en la avenida Talamás Camandari y calle Miguel de la Madrid al conductor de un auto Uber.De acuerdo con la acusación, Rocha Moreno solicitó los servicios del Uber, abordó y cuando el conductor guiaba un Mitsubishi Galant de color rojo modelo 2009 sobre la avenida Talamás Camandari le solicitó que se detuviera para orinar.Pero el automovilista se negó, por lo que procedió a amagarlo con un cuchillo y se apoderó del auto, de un celular y de mil 100 pesos.Por estos hechos se integró la carpeta de investigación número 2421/17 y se emitió una orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada hace unos días y después se llevó la audiencia de formulación de cargos en la cual se fijó la audiencia de vinculación a proceso para ayer.Al respecto, el portavoz de la Fiscalía indicó que Ciudad Judicial se quedó sin sistema y por tanto no notificó en tiempo y la fiscal Marín no se presentó.Además indicó que el MP solicitará una cita para que Rocha Moreno acuda de forma voluntaria para formularle cargos. (Blanca Carmona/ El Diario)